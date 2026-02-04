迎春送暖傳愛 中華熱心發展協會捐贈新北榮民白米

【記者葉柏成／新北報導】中華熱心發展協會於春節將至前夕，昨（3）日在新北市榮服處辦理春節物資捐贈活動。由協會理事黃國倫、副秘書長王豊博及曾琪雅捐贈白米100包，委請新北市榮服處轉贈轄內所需榮民(眷)家庭，以實際行動傳遞社會溫情，照顧榮民及眷屬。榮服處楊懷博副處長感謝中華熱心發展協會長年以來提供物資、關懷榮民福祉的善舉致以崇高謝忱。

《圖說》副處長楊懷博(右)頒贈感謝狀，協會黃國倫理事代表受贈（左）。〈新北榮服處提供〉

黃國倫表示，協會係由退伍軍人自發成立的團體，長期致力於社會公益，秉持「熱愛國家、奉獻社會」的信念，每年皆於三節捐贈白米等物資，提供電動床及房屋修繕等義舉，貼近榮民生活環境，貼心關懷弱勢榮民(眷)。

他說，藉此捐贈活動表達對榮民長輩關懷，讓服務不僅是物質的傳遞，更是精神上的支持。透過持續性的付出，為榮民(眷)營造一個更安心、更有溫度的生活環境，展現公私協力照顧弱勢的最高價值。

《圖說》黃國倫理事(右一)親手將傳愛箱致贈榮民。〈新北榮服處提供〉

儀式結束後，楊懷博親自偕同輔導員、社區服務組長與協會理事及副秘書長，前往榮民家中進行慰問並親手遞上白米與「傳愛箱」物資。楊懷博與黃國倫細心詢問健康狀況與生活起居，叮囑氣溫變化並注意保暖，親切的問候讓長輩們提前感受春節團圓的暖心氛圍。