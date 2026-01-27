迎春送暖表關懷 新北榮服處慰問住院榮民

記者吳典叡／綜合報導

農曆新年將屆，新北巿榮民服務處日前由總幹事吳曉慧率領同仁，前往臺北榮民總醫院蘇澳分院及員山分院，探視住院的新北市榮民長輩，並轉達輔導會的春節祝福。

吳曉慧首先前往臺北榮總蘇澳分院，在院方護理部督導及社工室人員陪同下，向住院榮民及其家屬致意，關心長輩身體狀況，並致贈營養保健品，祝福早日康復、新春愉快；榮民伯伯們對吳曉慧的到訪深感欣喜，或含蓄點頭回應，或以比讚、敬禮等方式熱情表達感謝，現場洋溢溫馨氣氛。

隨後，轉往員山分院慰問高齡住院榮民，吳曉慧偕同社工師及護理師，向鄭爺爺及劉伯伯寒暄問候，並送上春節祝福及保健禮盒。在榮院悉心照護下，榮民長輩的身體狀況逐漸穩定，吳曉慧亦特別向辛勞付出的護理人員們表達感謝。

新北市榮服處處長林振生表示，部分榮民因身體不適，於春節前夕仍需在榮院休養，無法返家與親人團聚，榮服處特別安排探視，希望透過實際行動傳遞關懷，讓榮民長輩在佳節前夕，也能感受到如家人般的溫暖支持與陪伴。

