迎春！花蓮福容春節住房2340元起 台北凱撒「蛇馬都有」吃喝玩樂全搞定

記者李鴻典／台北報導

2026馬年春節不到三個月，喜歡提早規劃春節出遊的民眾，早在今年九月就陸續以電話、訊息洽詢春節住房，福容大飯店花蓮店宣布，推出全方位年節團圓專案，包含經典春節住房、春節圍爐桌菜/自助餐，以及年菜外帶單品與組合桌菜，讓旅人和花蓮鄉親都能輕鬆歡慶佳節，為回饋粉絲回娘家，春節住房不漲價！

花蓮福容春節住房每人每晚$2,340起。（圖／品牌業者提供）

2026/02/15~02/21雙人成行入住市景客房$4,680起，每房加贈春節專屬迎賓禮，回饋會員限量加贈福隆海洋溫泉粉乙盒(市價$599)；圍爐年菜菜色也講究寓意與美味，不論海味饗宴、中式經典，都能符合消費者的多種需求，起桌價$8,888+10%起，目前除夕當天所有餐廳均客滿，初一到初五持續接單中。

福容花蓮店外帶年菜全額支付年菜組合，早鳥加贈港式臘味蘿蔔糕乙條。（圖／品牌業者提供）

外帶年菜推出早鳥預訂，2025/12/31前全額支付年菜組合，加贈港式臘味蘿蔔糕乙條。今年更首度和重視永續漁業的花蓮區漁會合作，同步販售四款冷凍漁貨禮盒，每盒$1,788起，限福容購線上下單，再享會員累積點數。

福容花蓮店首度與花蓮區漁會合作，永續漁業漁貨禮盒$1,788起。（圖／品牌業者提供）

福容花蓮店2026春節住房專案「馬年納福喜迎春」即日起開放預訂，自2026/02/15(小年夜)至2026/02/21(初五)止，兩人成行入住市景客房，一泊一食最低只要$4,680 起。專案包含自助早餐、車站接駁與免費健身房使用，福容家會員預訂，再加贈三溫暖，回饋會員限量加贈福隆海洋溫泉粉乙盒(市價$599)。

過年來花蓮，除了可去七星潭疊石踏浪、太平洋海濱單車暢遊之外，往壽豐方向走還有理想PAARK水岸生活（a2水岸園區），園區擁有湖畔、綠地、落羽松秘境，彷彿一秒抵達歐洲小鎮，摩洛哥風「全台最浮誇超商」、童話般的「全台最美星巴克」成為旅人必拍打卡景點，放慢腳步、感受花蓮療癒氛圍的新選擇；全新開幕的「神農生活花蓮理想門市」是結合在地風土選物、特色餐飲與生活美學的複合空間，來花蓮不妨到這踩踩點！

過年花蓮走春踩點異國風情建築。（圖／品牌業者提供）

台北凱撒大飯店推出多項專案與優惠，搶攻年節消費熱潮，包括結合住宿、餐飲與娛樂體驗的「蛇馬都有吃喝玩樂住房專案」，以及77折早鳥價的「金馬報喜年菜外帶組」、送禮自用兩相宜的經典伴手禮。

「蛇馬都有吃喝玩樂住房專案」的精緻四人房適合一家大小。（圖／品牌業者提供）

「蛇馬都有吃喝玩樂住房專案」適用期間自2026年1月1日至3月15日，現已於官方網站獨家開放預訂。每晚3,799元起即可入住精緻、悠遊或綺幻客房。專案亮點之一「台北經典點心組」精選大稻埕知名老字號，如百年餅店「李亭香」、歷史逾一甲子的「黃長生藥行」等人氣點心，讓旅客無須出門，在客房內即可細細品味台北獨有的在地風味與人情溫度。春節期間自2026年2月14日至2月22日入住的旅客，將改為更具節慶儀式感的「新春好運零食組」。專案還包含台北三創園區VIVELAND VR遊戲體驗券與飯店一樓的Drink Bar飲品兌換券；連住兩晚再加贈CHECKERS自助早餐。

王朝中餐廳推出的「金馬報喜年菜外帶組」同步登場。外帶年菜組包含六人份、六道經典年菜：凱撒花膠佛跳牆、廣式鮮露龍虎斑、金蒜粿條蒸龍蝦、霸氣醬烤豬肋排、瑤柱雞汁長年菜、臘味八寶米糕，讓年夜飯在家享用，也同樣美味到位。年菜組原價8,888元，現推出77折早鳥優惠價6,888元，凡於2026年2月1日前完成預訂與付款即可享優惠。

台北凱撒王朝中餐廳「金馬報喜年菜外帶組」。（圖／品牌業者提供）

台北凱撒大飯店還推出多款熱門伴手禮。多年熱銷、連年獲獎的「金牌蘿蔔絲酥餅」以手工細切蘿蔔絲結合洋火腿、蝦米與特製辛香料製成，酥鬆香脆、香氣迷人；另一人氣品項「馳名港式蘿蔔糕」份量紮實、風味道地。

以藺草編織聞名的苗栗苑裡，在今年聖誕檔期因「啡常美好」咖啡館推出的限定套餐，成為旅客「平日慢活」的暖心選擇。店家本月推出「聖誕單人甜點套餐」後，憑藉獨特風味與節慶氛圍，成功獲得外地旅客與甜點愛好者口碑推薦。原價515元，活動期間特惠399元的「聖誕單人甜點套餐」，內容包含將在地特色融入法式甜點的「苑裡肉鬆奶霜巴斯克乳酪」，與冬季限定的棉花糖熱可可，因口味組合創新，成為店家超夯新品，自製鬆餅（焦糖冰淇淋、紅豆抹茶、香蕉巧克力、苑裡肉鬆奶霜、蜂蜜冰淇淋等五款口味）、「手作鮮奶酪」也是店內人氣美食。「聖誕單人甜點套餐」專案巧妙與「苑裡時光漫遊」旅遊體驗結合，眾多旅客選擇在平日造訪，享受小鎮的慢活節奏，將行程規劃成溫暖的文化巡禮。

「啡常美好」聖誕單人甜點套餐獨享套餐原價$515元，聖誕期間限定優惠NT$399元。（圖／品牌業者提供）

2026大港開唱迎來第20週年，於16日起正式開賣，並於3月21日和22日在高雄駁二盛大登場！為迎接全台關注的年度盛事，Klook自2025年12月16日至2026年3月23日活動期間的指定時段，上Klook訂高雄飯店輸入優惠碼「KHHOT2692」享92折，訂高鐵聯票原本即享85折起，輸入優惠碼「KHTH2692」再打92折，等同78折起，還能任選搭配的高雄景點、必比登美食。也攜手國泰世華銀行推出獨家優惠，只要刷國泰世華CUBE卡切換「瘋大港」權益，Klook全站可享3.5%小樹點回饋無上限。

Klook獨家攜國泰世華銀行推大港開唱優惠！全站3.5%小樹點回饋無上限。（圖／品牌業者提供）

聖誕與跨年兩大節慶的12月來臨，線上旅遊平台Trip.com推出12月限定飯店優惠超幸福方案，不僅與多家知名觀光集團飯店合作，同時也推出每週五主打城市多家飯店優惠代碼。今年Trip.com最新數據顯示，「美食」相關旅遊搜尋量較去年同期成長三成，顯示「味蕾導航」逐漸成為驅動旅遊趨勢，其中，台灣旅客關注「精緻餐飲體驗」、「在地情感連結」、「永續餐飲與蔬食浪潮」。

Trip.com 12月限定飯店優惠活動週曆。（圖／品牌業者提供）

為能貼近大眾尋味旅感並兼顧節慶聚餐感受，Trip.com旗下的的指標性美食旅遊指南Trip.Gourmet，網羅71個國家，超過18,000家餐廳，精選11家台北超夢幻摘星餐廳，讓你不需請長假，在台也能享受多國神級美食，以及渡假感十足的浪漫氛圍。

阿聯酋航空於2025年歲末再傳捷報，在巴林舉辦的第32屆世界旅遊大獎（World Travel Awards）中一舉奪下五項全球大獎，全年累積摘下超過20項國際殊榮。最新獎項也再次肯定其獲獎無數的 ice機上娛樂系統、卓越的頭等艙機上體驗和頭等艙貴賓休息室。阿聯酋航空Skywards亦再度榮膺「2025 年全球最佳航空獎勵計畫」。

阿聯酋航空獲國際大獎。（圖／品牌業者提供）

阿聯酋航空最新拿到的五項世界旅遊大獎包括：2025 年全球最佳航空品牌、2025 年全球最佳機上娛樂系統、2025 年全球最佳航空獎勵計畫、2025 年全球最佳頭等艙、2025 年全球最佳頭等艙貴賓室 – 杜拜國際機場第三航廈。

