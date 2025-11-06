迎普發1萬 彰化GO購延到年底

「2025彰化GO購」6日第2次抽獎，由縣長王惠美（左）抽出最大獎SUZUKI JIMNY汽車得主，張小姐在彰化市消費3700多元即幸運獲獎。（葉靜美攝）

「2025彰化GO購」6日第2次抽獎，最大獎SUZUKI JIMNY汽車得主張小姐，在彰化市消費3700多元即幸獲獲獎。喜迎中央普發現金1萬元，縣長王惠美霸氣宣布彰化GO購活動延長到12月31日，1月7日最後1次抽獎，最大獎除市價近200萬元Kia EV6 Air電動車，同時再加碼抽1台SUZUKI JIMNY，歡迎大家將錢花在彰化。

「2025彰化GO購」消費抽獎活動9月1日開跑，民眾只要在彰化縣內店家消費滿500元，就可以憑發票或收據上網登錄參加抽獎，分3次抽獎，最大獎分別為SUZUKI NEW SWIFT、SUZUKI JIMNY，第3次抽獎有市價近200萬元Kia EV6 Air電動車，獎品總價破千萬元。

彰化GO購活動昨第2次抽獎，抽出881位幸運得主，王惠美表示，響應普發現金1萬元，活動原本規畫到11月30日，特別延長到12月31日，登錄期限將延到隔年1月5日，1月7日最後1次抽獎。

王惠美說，最後1次抽獎除最大獎Kia EV6 Air 增程版汽車、黃金、現金、電子禮券、萬元大禮包等多項好康外，再加碼抽1台SUZUKI JIMNY、100名現金1萬元及iphone17等多項獎品。

王惠美指出，2025台灣設計展上月底落幕，展期17天共吸引783萬9000人次參訪，創下歷年來最高紀錄，並帶來80億元商機，可見文化發展足以帶動地方產業、提升住宿跟商圈買氣。

王惠美說，11月9日舉辦的「田中馬拉松」、 11月16日「鹿港馬拉松」、 11月21至23日的「媽祖祈福文化節」，在以上活動的鄉鎮消費滿500元加贈1組抽獎序號，歡迎大家來彰化邊玩邊買，將好禮帶回家。