迎梅嶺梅花季 南警專案疏導交通

玉井分局展開賞梅季的交通措施。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕玉井報導

「賞梅季到了…」，玉井分局超前部署交通疏導措施，並籲請賞梅遊客可多搭乘大眾運輸工具或以共乘方式前進梅嶺，同時為因應現場車況，玉井分局也有各項道路管制措施，元旦假期前往賞梅的遊客，務必留意現場交通管制資訊，讓賞梅成為美麗的遊程而不是塞車遊程。

下波冷氣團即將於元旦報到，這也可預見「梅花愈冷愈開花」，玉井分局表示，未來一週受東北季風影響，氣溫明顯下降，首波大陸冷氣團將於元旦報到，並持續南下，局部地區有低溫，而受低溫影響，預估元旦過後，梅嶺的梅花將陸續綻放，吸引大量遊客前進梅嶺賞梅踏青。

為因應賞梅季期間可能湧入的大量人潮，將於一月一日起規劃執行「梅嶺梅花季假日賞梅專案勤務」，並提前完成交通疏導整備作業，針對梅嶺風景區周邊停車空間及主要交通動線進行盤點，編排警力疏導交通，以確保遊客行程順利。

玉井分局表示，賞梅季期間為維護梅嶺風景區交通順暢與安全，自台３線水庫路口往梅嶺方向，即南１８８線（梅嶺風景區聯外道路）將禁止甲類大客車及各類大貨車進入。

另因應大量賞梅車潮，倘二層坪環線產業道路全線車流過大、停車空間達飽和，將視實際交通狀況，彈性實施逆時針方向單行道管制措施，並由執勤員警於現場進行交通疏導。