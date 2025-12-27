迎梅花季 梅峰古道修建完成

梅嶺的梅峰古道再增設防滑措施，景觀台也完成重建。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕楠西報導

楠西區梅嶺換新裝了，整個山頭美麗如畫，處處可見洋紅風鈴木迎風招搖，令人驚豔無比，而西拉雅國家風景區管理處也為梅峰古道添色彩，不只修建景觀台還為古道做了防滑的新措施，使用金剛砂和著防滑塗層及止滑條，給大家一條安全的登山步道。

為了迎接梅嶺即將來到的梅花季，西拉雅國家風景區管理處重新整理梅峰古道，在古道上以灰色的防滑塗層來加強步道的止滑效果，未料灰色的防滑塗層視覺上看起來像油漆一樣，讓到訪的遊客有了「真的止滑嗎？」的疑慮，並在社群網站上詢問會不會有滑倒的危險？因而引起熱議，還有網友們提供可以用古早的手法來止滑等建議。

對於大家的疑慮，西拉雅國家風景區管理處也立即在社群網路上回應。風管處技正林志漢表示，梅峰古道的原本步道是粗糙面石材，但經過遊客近廿年的磨損，石材表面已漸漸平順，止滑效果大不如前，雖然有加上止滑條，但防滑效果並不全面，所以今年趕在梅花季開始前就修建古道的防滑措施，重新塗上防滑塗層，而防滑塗層可以抑制青苔生長，另塗層還添加了金剛砂，做防滑的雙重保障，此外還在陡坡轉彎處，再設置止滑條做特別防護，整體的防滑設計，比先前石材步道防滑效果更好。

不過，西拉雅國家風景區管理處也指出，雖然有防滑塗層，但野外步道難免有落葉或泥土，所以還是要小心行走，尤其下雨天儘量不要上山，管理處也會持續注意步道安全，希望給大家一條安全無憂的步道。