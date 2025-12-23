迎歲末大型活動 台中啟動第二階段升級維安至元宵

台中市治安與交通安全治理成果再獲中央高度肯定，台中市長盧秀燕今(23)日在市政會議中表示(見圖)，感謝警察局及所有第一線同仁堅守崗位，守護市民安全。為迎接年底慶典活動，中市府啟動第二階段升級維安應變專案，從即日起至元宵節，推動細胞簡訊示警、監視系統強化、清楚疏散動線與人力配置等四大安全方案，全面守護市民與遊客安全，讓各項慶典活動在安心無虞的環境下順利進行。

盧秀燕市長表示，針對日前北捷發生的隨機攻擊事件震驚全國，也引發民眾恐慌，台中市政府於12月19日第一時間即全面升級警戒，啟動第一階段維安應變機制，由警察局、消防局、交通局及民政局等跨局處即刻投入，強化各大場站與公共空間安全。

廣告 廣告

盧秀燕提醒，年底重大活動將實施兩種檢查，包括場地全面安檢及人員安檢，請民眾配合。市府也呼籲民眾遵循活動五大安全須知，請歌迷與民眾共同遵守，確保活動安全。

副市長鄭照新表示，台中除耶誕節系列活動，接續將迎來五月天、頑童演唱會及跨年等多場大型活動，人潮密集、時間拉長，維安壓力隨之升高，加上日前北部隨機傷人事件，市府更不敢掉以輕心，因此自即日起提前部署、全面升級維安，不僅著眼跨年單日，而是確保每一場活動安全無虞。市府成立府一層層級維安應變中心，由盧市長親任指揮官，自即日起至元宵節，整合警政、消防、衛生及民政等量能，推動四大安全方案，同時宣導民眾遵守安全須知與禁帶物品規定，期讓市民與遊客在安心環境中，開心享受各項節慶活動。