圖說: 迎法寶節寒冬送暖 佛光山桃園講堂發送臘八粥結合市集公益

【記者蔡富丞/桃園報導】迎接佛教重要節慶「法寶節」，佛光山桃園講堂將於1月24日至25日，在佛光山桃園弘法新基地舉辦「慶祝法寶節．寒冬送暖臘八粥」系列活動，透過臘八粥結緣、藝文演出與公益服務，邀請市民在寒冬中感受宗教關懷與社會溫度。

農曆十二月初八為法寶節，是紀念佛陀於菩提樹下證悟成道的重要日子。佛光山桃園講堂指出，臘八粥源自佛教典故，象徵感恩、和合與吉祥，藉由發送臘八粥，希望溫暖民眾身心，也傳遞佛法所倡導的慈悲與智慧精神。

活動內容多元，除現場熬煮臘八粥與民眾結緣外，並安排在地社區舞蹈與音樂演出，明華園日字戲劇團將演出喜劇《馬車伕與大捕快》，以詼諧方式傳遞正向價值。現場另設素食小夜市及百餘攤「三好市集」，並結合機器人互動體驗與義診服務，打造親子同樂、世代共融的活動空間。

佛光山桃園講堂表示，本次活動由佛光山寺、桃園市政府及桃園市議會指導，並獲桃園、中壢、平鎮、八德、蘆竹、龜山、大園等區公所支持；同時攜手佛光山慈悲基金會推動臘八粥關懷行動，預計發送臘八粥達32萬杯，將關懷送進社區各角落。

活動地點位於佛光山桃園新弘法基地（桃園市桃園區文中路339號），1月24、25日將舉行開幕祈福典禮，主辦單位邀請市民踴躍參與。

停車方面，活動期間每日6時至20時，文中路至龍安街口及文中路至國際路二段部分路段，開放汽車臨時停車與機車人行道停放；大型遊覽車於文中路完成上下客後，1月24日安排停放開南大學，1月25日則停放於桃農綜合農產品批發市場。