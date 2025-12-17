迎熊本、沖繩直航 準備好了

台南機場直飛日本熊本、沖繩即將啟航，台南服務準備好了。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南機場直飛日本熊本、沖繩即將啟航，台南的旅遊服務準備好了！觀旅局啟動橫向聯繫，完善各項旅遊友善服務，包含即時旅遊諮詢、交通資訊、景點推薦及換匯服務等，將以最溫暖、便利方式讓日本旅客能更輕鬆暢遊台南，為台南觀光市場注入嶄新動能，深化雙方城市觀光文化交流及連結。

觀旅局長林國華表示，為讓日本遊客一下飛機即可感受台南親切熱情，做好萬全準備，提供安心、用心、貼心的旅遊服務措施，包括「溝通安心」，台南航空站旅服中心安排具有日語能力的旅服人員，並配備即時雙向多語翻譯設備，確保溝通順暢無障礙。，並針對外語友善計程車進行教育訓練，共同建構友善的旅遊環境。

「接駁用心」部分，為便利日本遊客使用大眾運輸工具，特別製作交通旅遊資訊圖卡懶人包，提供詳盡公車路線與搭乘指南，可快速抵達市區展開旅遊行程。「遊程貼心」，貼心精選四條台灣觀巴遊程商品，四人以上預約，即可於台南火車站後站集合出發，享有專人專車的深度導覽服務。

為讓旅客能夠變兌換台幣，台灣銀行台南分行更貼心於週間上班時段，配合國際航班時間，安排專人至台南航空站提供遊客換匯服務，希望透過各項完善旅遊服務措施，打造更具吸引力的國際觀光環境。

觀旅局強調，隨著兩條國際航線啟航，不僅是交通串聯，更是城市文化交流重要橋梁，邀請日本旅人走進台南，放慢腳步，感受歷史文化底蘊、人文特色與多元的節慶活動，，讓台南成為日本旅人心中，值得一來再來的城市！