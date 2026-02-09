迎穆斯林齋戒月 7-ELEVEN推「日落開齋組合餐」與東南亞友善飲食優惠

7-ELEVEN「東南亞商品專區」呼應齋戒月期間飲食需求。統一超提供



迎接一年一度穆斯林齋戒月，7-ELEVEN啟動「與移工、新住民友善共好」行動，自2月18日至3月19日於全台逾7,200家門市推出齋戒月系列活動，包含「日落開齋組合餐」與「東南亞商品專區」多項友善飲食優惠，並針對工業區、廠辦及移工聚集區周邊門市，同步調整鮮食配送比例，回應穆斯林族群「日落而食、日出而齋」的生活需求。

依外交部統計，2025年全台穆斯林人口已超過30萬人。下週2月18日(大年初二)即將進入一年一度的穆斯林齋戒月，伊斯蘭教的教徒稱為穆斯林，齋戒月（Ramadan）是穆斯林每年中最神聖的一個月份，期間從日出到日落禁食，禁止一切紛爭。移工仍可工作，所以會在日出前飲食，補充一整天所需能量，也會進行禮拜、增加閱讀古蘭經時間。

7-ELEVEN表示，為貼近齋戒月飲食習慣，活動期間每日17時至翌日6時，消費者購買指定不含豬肉與酒精的穆斯林友善鮮食，搭配立頓原味奶茶或UNIF、UFC椰子水，可現省10元。相關品項涵蓋沙拉、三明治、義大利麵、燉飯及粥品等。

此外，針對位於工業區、廠辦及移工聚集區周邊門市，7-ELEVEN同步調整鮮食配送比例，增加高飽足感與高熱量商品備貨，並於門市強化友善飲食標示，透過QR Code提供完整成分資訊，提升選購便利性。

在商品面布局方面，7-ELEVEN目前已於全台近400家門市設置「東南亞商品專區」，齋戒月期間同步推出清真（Halal）認證商品優惠，包括印尼知名品牌營多麵指定品項任選2件7折；多款東南亞零食亦祭出第2件5折或買2送1促銷，滿足旅居台灣的東南亞與穆斯林族群日常採買需求。

7-ELEVEN強調，未來將持續從「人、店、商品」三大面向深化國際食飲多元化布局，打造更友善、共融的消費環境。

