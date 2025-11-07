迎立冬！6禁忌別踩 3生肖健康亮紅燈

今（7日）迎立冬，象徵著冬季正式到來，此時不僅要留意進補，還要注意相關禁忌和傳統習俗。（示意圖／Pexels）





今（7日）迎立冬，象徵著冬季正式到來，此時不僅要留意進補，還要注意相關禁忌和傳統習俗，清水孟國際塔羅小孟老師就提醒民眾6項禁忌、3星座要注意身體狀況，以防疾病找上門。

立冬禁忌

1.立冬不宜過早外出

立冬天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服。古代俗話說「立冬一日，水冷三分」，因此立冬非常寒冷外出容易感冒生病，當日需早起者建議要多穿衣服。

2.立冬不宜飲用大量熱水

立冬為極寒日，飲用熱水過熱容易身體磁場忽陰忽陽、忽冷忽熱，易導致身體不適。

3.忌洗熱水澡過久

立冬極寒日空氣中陰氣極盛，當我們洗澡過久陽氣會下滑，室內溫度也會被大量陰氣所覆蓋，會導致皮膚乾，騷癢，嚴重會脫皮，最好快速洗完，一些孩童洗完容易打冷顫，不小心就會冷到產生筋骨較濕寒，容易骨頭酸痛。

4.忌運勢動激烈

立冬天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，老人也容易有心血管的疾病發生，因此立冬應避開過量運動。

5.3星座好發身體疾病

巨蟹座、狮子座、處女座要格外小心，因為你們是夏天的星座，立冬後有隱疾或者舊疾的人，容易爆發身體不適，建議多喝花果茶來調養身體。

6.立冬後最好早睡早起

俗話說「秋冬養陰」，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此立冬後最好早睡早起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。

【立冬傳統習俗】

1.立冬一般俗稱要補冬

古人認為立冬寒氣重身體容易不適因此要補冬，建議喝羊肉爐或薑母鴨來補氣血。

2.立冬拜祖先

立冬可拜祖先感謝祖先一年幫忙，拜完後可以吃湯圓，代表家家團圓。

3.吃餃子

古人流行在立冬吃餃子，因為立冬為秋冬交替的節日，因此「交」替就成為「餃」，故用餃替吃餃子就代表節日交替。

6.吃甘蔗

古人有些擔心喝補氣湯與食物會上火，因此就有人開始以吃甘蔗來替代進補，然而冬天也是一年最後節氣，選在立冬吃甘蔗也有倒吃甘蔗的意謂。

另外在福建、潮汕一代的人，有「立冬食蔗齒不痛」的說法，因此立冬更要吃甘蔗與炒飯。

7.立冬吃生蔥

立冬吃生蔥，古人立冬能吃蔥能讓身體散發體汗，使體的陰氣能隨著汗液排出，如此一來氣血循環就通了。

