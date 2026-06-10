迎端午求好運 台中鐵砧山劍井「午時水」活動端午連假登場

端午節作為台灣重要傳統節日，也是民間祈福驅邪、招來好運的關鍵時刻，台中最具代表性的端午民俗活動「鐵砧山劍井取午時水」將於端午連假正式展開，今年市府觀光旅遊局以「端午旺 馬午吉」為主題，透過諧音「馬上有吉利」的美好寓意，為民眾送上整年好運的祝福，邀請全台民眾親臨大甲鐵砧山，一同感受傳統民俗文化的獨特魅力。

鐵砧山劍井取午時水活動歷年來皆吸引大量民眾共襄盛舉，已然成為中部地區端午佳節的指標性慶典，台中市觀旅局表示，活動當天上午10時起，現場將發放限量500份的午時水紀念瓶兌換券，數量有限、送完為止。為了豐富節慶體驗，主辦單位今年也規劃了多元的現場活動，包括深受親子族群喜愛的陸爸爸說演故事劇場，將以生動活潑的方式演繹劍井傳奇與端午習俗，同時安排小丑氣球表演、變臉秀、立蛋體驗與立蛋比賽，讓大小朋友都能在歡樂的氛圍中深化對傳統文化的認識。

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除了豐富的動態活動，今年的視覺亮點同樣引人注目，觀旅局長陳美秀指出，端午節向來被視為招福納吉的重要節日，每年劍井開放取水總是人潮湧動，為此，今年主辦單位特別將2026台灣燈會中大受好評的靈鹿燈組「青剛櫟」及「穀穗」移師至活動現場展出，與現場民眾一同祈福開運，並開放拍照打卡留念，陳美秀也熱情邀請民眾利用端午連假造訪鐵砧山，為自己與親友祈求平安健康，同時深度體驗台中的觀光風采。

針對無法親自前往現場的民眾，風景區管理所則補充說明，民眾可鎖定「台中市風景區管理所」臉書粉絲專頁，參加於端午節當日上午10時上線的「端午習俗攏馬知」線上活動，只要正確回答端午習俗相關問題，就有機會抽中限量20份的午時水紀念瓶與艾草小香包。民眾若欲攜家帶眷規劃行程，更多活動及旅遊資訊皆可至「大玩台中」社群平台及台中觀光旅遊網進行查詢。