迎端午連假 中市東勢警分局加強景區重要道路交通疏導

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〔記者歐素美／台中報導〕6月19日至21日是端午連假！台中市警察局東勢分局預估端午節連假返鄉車潮將於6月18日下午5時後湧現，另每日上午8時至12時，石岡、新社、東勢等山城地區知名觀光景點預計將有大批遊客前往，為因應端午節出遊的車潮，將於6月19日至21日每日10時至12時及16時至19時，在各重要路口加強疏導交通。

東勢分局表示，包括東勢區東勢大橋東端、石岡區豐勢路與明德路西端、新社區興中街與協中街口、中95與中93路口、新社區中和街與中正街等，警方均編排交通崗或機動交通疏導勤務，發現有車潮壅塞即由警力立刻疏導，或通報鄰近崗哨共同連通交通號誌的方式，舒緩路口交通車流，讓來訪遊客在旅途期間不為塞車所累。

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東勢分局長蘇玉坪表示，東勢區、新社區多屬山區，部分路段路幅小、彎道多，務必小心行駛，並牢記「路口慢看停，行人停看聽」，保護自己也保護他人安全；另外，端午節期間還是要提醒民眾勿酒後駕車、危險駕駛及嚴重超速、闖紅燈等重大交通違規，若發現路況壅塞或交通事故，請立刻撥打110報案或隨時注意收聽警廣路況報導，備妥替代路線，祝福大家都能有愉快的端午假期！

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