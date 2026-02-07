迎節慶宣導交安 中市警交大攜手同濟會愛心捐熱血 守護民眾春節用路安全

交通警察大隊長劉永昌表示，落實「酒後不開車、開車不喝酒」、全體市民馬上安全，共同營造安全、順暢安心的春節交通環境。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】春節將近，為維護治安與交通，以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」為三大主軸工作，自2月9日22時起至23日24時止，共計15日，市警局加強重要節日安全維護工作期程。為提升民眾交通安全意識、一起守護行人安全，傳遞善的循環，臺中市政府交通警察大隊首次攜手臺中天母同濟會4日在臺中市北區精武路278號旁(臺中公園精武路捐血車)，共同舉辦加強重要節日交通安全宣導暨捐血活動，把「交通安全宣導」與「愛心捐血」一次到位。

本次活動配合市府「馬上安全」春節酒測專案，加強酒（毒）駕、行人及大型車安全宣導。（圖/記者廖妙茜翻攝）

本次活動亦配合市長「馬上安全」春節酒測專案，加強酒（毒）駕、行人及大型車安全宣導。凡來捐血及參與民眾，提醒駕駛汽、機車應停讓行人、小綠人閃爍時，行人避免踏入行穿線、綠燈秒數不足，等下一次綠再通行等觀念，守謢用路人每一步安全；再者春節出遊多利用大眾運輸，行駛道路上都要遵守交通規則等等。

自2月9日22時起至23日24時止，共計15日，市警局加強重要節日安全維護工作期程。（圖/記者廖妙茜翻攝）

現場有多項宣導品贈與民眾，前30名民眾加入交通大隊粉絲專頁並完成捐血，即可任選紫南宮金幣、開運金（銀幣）、LED三角警示架及卡平安精緻杯。 我們要讓市民朋友「一路平安、行人優先」，守護春節用路安全，透過寓教於樂、互動體驗的方式，在輕鬆歡樂的氛圍中，提升交通安全意識把重要的交通安全觀念帶回家，也為春節連續假期交通提前暖身。

迎節慶宣導交通安全，中市警交大攜手同濟會捐血愛心公益，守護民眾春節用路安全。（圖/記者廖妙茜翻攝）

交通警察大隊長劉永昌溫韾提醒，請民眾春節出遊多利用大眾運輸工具，以減少道路車流負荷、提升道路通行效率，並應遵守交通安全規則、落實「酒後不開車、開車不喝酒」、全體市民馬上安全，共同營造安全、順暢安心的春節交通環境。