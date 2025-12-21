迎耶誕 啟智中心與社區各界融合歡慶

〔記者吳俊鋒／台南報導〕耶誕將至，台南玉井的天主教德蘭啟智中心攜手公所舉辦永續融合活動，邀請當地的大小朋友與院區老、中、少服務使用者一起同樂，歡度佳節。

與會的德蘭服務使用者，包含早期療育孩子、成人心智障礙者，以及脆弱長輩等，「三代同堂」，3所幼兒園的小朋友應邀，還有地方各界等共襄盛舉，場面熱烈。

活天主教台南教區公署長宮高德神父出席，帶來祝福祈禱，他指出，聖誕節是為了慶祝耶穌基督的降生，代表希望，也讓大家彼此相愛，平安喜樂的過每一天。

德蘭服務使用者與幼兒園小朋友共同演出應景的戲劇，透過角色扮演與音樂、舞蹈，呈現耶誕節分享與關懷的核心精神。

幼兒園小朋友也帶來活潑、可愛的舞蹈表演，為現場增添歡樂氣氛，還有魔術，以及一系列的才藝秀，以輕鬆有趣的方式拉近不同世代之間的距離。

台南郵局、詠善社會服務協會也在活動中進行關懷弱勢的捐贈儀式，實際支持德蘭持續深耕偏鄉、提供多元且具包容性的服務。

為回應不同的需求，現場還貼心設置感官友善休息區，提供降噪耳罩、舒壓物件、遮蔽空間，讓每位朋友都能依照自身狀態自在參與。

德蘭啟智中心強調，活動以「永續融合」為核心，希望讓不同年齡、能力與背景的服務使用者，在同一個場域中互相理解、支持，實踐真正的社區共融，讓愛與關懷循環流動，陪伴更多家庭、居民迎向充滿希望的未來。

