迎耶誕 板橋花市親子嘉年華 12/13登場

板橋花市變身親子嘉年華十二月十三日暖心登場。（圖：板橋區公所提供）

▲板橋花市變身親子嘉年華十二月十三日暖心登場。（圖：板橋區公所提供）

迎接溫馨耶誕節，板橋區公所將於本週末十二月十三日中午十二點至下午五點在板橋花市舉辦「二○二五年歡樂耶誕‧板橋花市百花綻Fun親子同樂嘉年華」，內容包含聖誕DIY、聖誕小樹佈置競賽、滿額贈、花市集章闖關、活動抵用券、親子趣味競賽及舞台表演，邀請市民共享節慶氛圍。

板橋區長陳奇正今（九）日指出，活動結合公益與回饋，與新北農業局合作，自上午十點加碼舉辦小農市集、小農夫栽培記DIY及「香草Fun五感」體驗，讓孩子認識植物生態與惜物觀念，透過嗅覺、觸覺與視覺探索香草奧秘，寓教於樂。

廣告 廣告

活動當天中午十二點現場開放八組「聖誕小樹大變身」競賽報名，以親子為單位，每組至少二人，創意裝飾小樹並票選人氣獎。下午一點開放八十組「聖誕松果掛飾DIY」報名，每組捐三張當期統一發票即可參加，可帶走耶誕飾品。捐一張發票可兌換五十元抵用券於板橋花市消費使用；消費滿額亦可獲贈好禮。

現場還有親子趣味互動、熊玩偶抱回家、龍騰太鼓團及女團勵齊女孩演出，板橋花市及區公所粉絲團按讚即可參加集章闖關。