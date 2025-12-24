迎聖誕！Gogoro車主崩潰「I人要買車要慎選」網笑：超社死

機車是台灣重要的代步工具之一，近年來越來越多人選擇購入電動車。因應聖誕節的到來，Gogoro這兩天只要啟動或停車，就會自動播放聖誕音樂，對此有網友也打趣「 I人要買車要慎選」，引發討論。

因應聖誕節的到來，Gogoro這兩天只要啟動或停車，就會自動播放聖誕音樂，增添佳節氣氛，對此有網友也在論壇Threads發文打趣「今天Gogoro車主一定超尷尬，因為大家都知道要聖誕節了，但也不用每次都唱聖誕快樂歌，I人要買車要慎選」。

不少網友分享「剛剛在菜市場的時候，遇到一個中年男子騎狗狗肉（Gogoro），然後熄火的時候聖誕歌響了一聲他直接按掉，然後要騎的時候他也直接按掉，應該也很社恐」、「早上送女兒去上學，隔壁家長直接社恐，因為我女兒直接大喊說『那個人的車會唱聖誕節快樂耶！』」、「忘了從24就開始連續兩天，一早出門嚇到清醒」

「我女兒非常開心，但早上送她上學在校門口我非常想躲起來」、「早上有聽到家長的車在唱聖誕歌，但是爸爸秒關掉」、「我停在停車場的時候回音超大，我超社死」、「我早上出門前面掛一個要帶到公司包禮物的紙袋，結果停紅綠燈不小心掉了，我就熄火（踢側柱）去撿，結果再來重新發動在大馬路上就突然唱聖誕快樂歌」、「早上送小孩上課，小孩超開心」。

有網友也補充「生日當天也是，還有路人跟我說生日快樂」、「生日的時候還會唱歌，我都怕路人跟我說生日快樂」、「還有生日快樂歌」、「生日歌比較恐怖，大家都知道今天生日」。

撰稿：吳怡萱



