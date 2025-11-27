迎聖誕！公益、甜點、下午茶 儀式感全滿足

▲西點行政主廚以經典聖誕意象為靈感，獻上冬季限定的「聖誕嘉年華系列甜點」。（圖／高雄日航酒店提供）

[NOWnews今日新聞] 迎接聖誕節，飯店業者打造浪漫場景，同時推出公益活動、美食饗宴等，為冬日增添溫暖與儀式感。義大皇家酒店今年再次與南勝聖母堂慈善會合作，迎來第七年的「聖誕公益活動—點亮心願 圓夢計畫」。高雄日航酒店化身冬季聖誕禮物盒，打造夢幻戶外大型聖誕花圈、5米高聖誕樹，同步獻上巧克力旋轉木馬、節慶主題西點及限定特調等聖誕嘉年華饗宴。高雄洲際酒店 BL.T33 大廳酒吧，與日本知名護膚品牌資生堂國際櫃（SHISEIDO） 再次攜手合作，推出夢幻奢華「 極上御藏．冬日悠然下午茶 」。

▲義大皇家酒店今年再次與南勝聖母堂慈善會合作，迎來第七年的「聖誕公益活動—點亮心願 圓夢計畫」。（圖／記者陳美嘉攝，2025.11.27）

義大皇家酒店「聖誕公益活動—點亮心願 圓夢計畫」再度攜手南勝聖母堂慈善會，齊心協力送暖到偏鄉。「一副送給媽媽保暖的手套、一本注音符號認讀書、一支羽球拍……」孩子最單純的小小心願，卻承載著偏鄉孩子的大大夢想，活動蒐集來自高雄杉林國小、建山國小與上平國小等上百位孩子的心願，即日起至12月12日止，開放民眾於飯店現場及臉書粉絲團線上認領，期盼每一位民眾用一份小小的禮物，陪孩子迎接溫暖又窩心的聖誕節，一起把愛送進偏鄉，傳遞幸福。

▲高雄日航酒店化身冬季聖誕禮物盒，打造夢幻戶外大型聖誕花圈、5米高聖誕樹。（圖／高雄日航酒店提供）

高雄日航酒店今年以「日航星誕」為主題，將酒店化為一份精心包裝的冬日禮物，打造夢幻打卡景點。此外，延續日式職人工藝與甜點美學，西點行政主廚劉靖晟(Nicholas Liu)以經典聖誕意象為靈感，獻上冬季限定的「聖誕嘉年華系列甜點」。「巧克力旋轉木馬」以巧克力為核心，結合榛果、杏仁與開心果等堅果層層堆疊，精緻的手工技藝，以及馥郁的堅果香氣，彷彿冬日中一座可品嘗的夢幻樂園；呼應日本聖誕的傳統，同步獻上「四葉乳霜草莓之心蛋糕」。此外，期間限定的「聖誕珠寶盒下午茶組」集結巧克力雪橇、聖誕老人泡芙、聖誕帽、聖誕花圈等精緻甜點，每一口蘊含節慶的喜悅與祝福。

高雄日航酒店廚藝團隊攜手Rooftop Bar22 調酒師團隊推出「聖誕限定雙人套餐」與「節慶特調」。雙人套餐以招牌爐烤 BBQ 烤春雞揭開序幕，主餐另外可選美國丁骨牛排、聖路易安納風味燻烤豬肋排或爐烤鮭魚排，以豐盛雙主餐搭配聖誕限定特調，替節慶聚會增添儀式感與美好體驗。SERENA 全日餐廳將於12 月 24 日、12 月 25 日，推出聖誕限定自助饗宴，以經典烤火雞為主角，現場由廚藝團隊現切服務，讓賓客感受最具儀式感的節慶風味。

▲「 極上御藏．冬日悠然下午茶 」主廚以資生堂頂級「極上御藏傳奇系列」的極光綠金色調為靈感，將其故事巧妙轉化為甜點語。（圖／高雄洲際酒店提供）

「 極上御藏．冬日悠然下午茶 」由高雄洲際酒店 Delicatesse 烘焙坊駐店主廚、法國藍帶出身的 王健翰（Hank）操刀。主廚以資生堂頂級「極上御藏傳奇系列」的極光綠金色調為靈感，將其故事巧妙轉化為甜點語彙，形塑兼具日式奢韻與靜謐意象的甜點風格。同時以產品主成分櫻花、茉莉與玫瑰香氣為創作主軸，打造精緻且富含儀式感的冬日美味。雙人下午茶將於12 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日期間限量供應，凡享用此雙人下午茶，即可獲贈 SHISEIDO 資生堂極上御藏限量下午茶體驗禮，送完為止。

