迎聖誕！法朋攜手法國總統府御用甜點師 聯名巧克力國王派開搶

迎接聖誕節，「法朋」攜手法國總統府御用甜點主廚行倫邑打，打造法國國宴等級的國王派，堪稱品牌本檔節慶商品中的最大亮點，售價1280元。（圖／法朋烘焙甜點坊）

令人期待的聖誕佳節即將到來，甜點櫃裡的主角也悄悄換班，搶攻歲末節慶糕點市場，「法朋烘焙甜點坊」以「聖誕甜點Ｘ國王派」為主軸，推出全新冬季企劃吸客，不管是充滿童趣與收藏價值的聖誕餅乾鐵盒、酒釀蛋糕與巧克力禮盒，還是只在年末登場、專屬冬季的3款國王派，從派皮到內餡都細緻設計。今年「法朋」更攜手法國總統府「愛麗舍宮」甜點主廚行倫邑打造法國國宴等級的國王派，堪稱品牌本檔節慶商品中的最大亮點。

迎接聖誕節，這回「法朋」把台北仁愛路創始店與新光三越南西店，通通變身「冬季節慶甜點基地」，把整個通路當成節慶佈景來設計，由11月28日搶先登場的3款國王派打頭陣，接著12月1日起一路到2026年2月28日，再由9款聖誕與冬季限定甜點、禮盒接力上場。全系列商品同步開放官網與門市預購取貨，部分品項採限量供應，售完為止。

廣告 廣告

原味、草莓、聯名巧克力 3款國王派皆精采

經典原味的「義大利產地特選經典原味國王派」，為「法朋」自家研發，杏仁風味醇厚，售價1080元。（圖／法朋烘焙甜點坊）

今年「法朋」國王派堅強陣容更勝往年，業者一次端出3款風格各異的作品，其中「義大利產地特選經典原味國王派」與「草莓戀語國王派」皆為「法朋」自家研發，原味版本以義大利西西里島頂級杏仁粉、蘭姆酒與杏仁酒打造出層次醇厚的經典杏仁風味；草莓款則加入自製草莓果醬與草莓乾，將草莓的酸甜香氣融入酥香派皮之中，吃起來更具節慶浪漫氣息。

第3款「法國總統府御用甜點師國王派（覆盆子巧克力）」堪稱本季最受矚目的亮點，由旅法甜點主廚行倫邑與「法朋烘焙甜點坊」主廚李依錫聯名監製。行倫邑曾於多間法國甜點店與巧克力工坊磨練技藝，憑藉極高的精準度、穩定度與味覺判斷，他加入法國總統府「愛麗舍宮Élysée Palace」廚房團隊，並於2023年晉升為甜點主廚，成為該甜點部門史上首位台灣主廚。

旅法甜點主廚行倫邑，曾於多間法國甜點店與巧克力工坊磨練技藝，他也是法國總統府「愛麗舍宮」廚房團隊的甜點主廚，是該甜點部門史上首位台灣主廚。（圖／法朋烘焙甜點坊）

此次行倫邑主廚與「法朋」合作「覆盆子Ｘ巧克力」國王派，他將ICAM艾肯巧克力的可可原料結合覆盆子果泥與莓果果泥，讓莓果酸香與可可厚度達到優雅平衡，入口先是可可的深邃，緊接著是莓果的明亮酸香，尾韻乾淨而收得俐落；再透過「法朋」的派皮工藝與節慶設計語彙，讓消費者在台灣就能品嘗到帶有法國「國宴級氣質」的節慶甜點。

「草莓戀語國王派」吃得到草莓果粒，帶點酸甜的滋味最適合佐茶，售價1180元。（圖／法朋烘焙甜點坊）

3款國王派從經典杏仁、草莓果香到巧克力風味一次到「味」，既保留法式傳統，也透過聯名合作引入國際級甜點新風味，為冬天增添更具儀式感的法式餐桌風景，11月28日起限量販售。

從大人味酒釀到童趣餅乾 9款聖誕限定甜點

「聖誕造型餅乾鐵盒」裝載多款聖誕造型餅乾，每一塊皆為手工烘焙、香氣十足，售價960元。（圖／法朋烘焙甜點坊）

除了聖誕必吃的國王派，「法朋」也為年底節慶準備9款聖誕限定商品，從大人系酒香蛋糕到童趣造型餅乾、巧克力禮盒一應俱全。其中「大吟釀熟成酒釀蛋糕」 使用大吟釀酒釀搭配奶油與果乾，以低溫長時間熟成，酒香溫潤不嗆口，帶有淡淡果香與奶香，是非常適合搭配熱茶或咖啡的大人系聖誕甜點。

節慶限定「聖誕造型餅乾提袋（大）」，收錄多款手工餅乾與冬季風味小點，售價380元，份量與價格帶更容易入手。（圖／法朋烘焙甜點坊）

兼具收藏與送禮訴求的「聖誕造型餅乾鐵盒」，盒內匯集布列塔尼、雪球、紅茶酥餅、橙香沙布列、蛋白餅等多款常溫點心，再加上呼應節慶的聖誕造型餅乾，使用歐洲天然奶油、日本麵粉與在地茶葉、堅果等原料，味道乾淨俐落、甜度控制適中，是企業送禮與親友交換禮物時的安全首選。

比起正式的鐵盒禮盒，「聖誕造型餅乾提袋（大）」與「聖誕方形餅乾禮盒」調性更輕鬆，適合日常送禮或臨時拜訪親友時帶上1份；內容同樣是多款餅乾組合，份量與價格帶也更容易入手，讓聖誕節的儀式感可以輕鬆帶著走。

「法朋」以聖誕經典元素為靈感，打造專屬於冬季的聖誕馬卡龍饗宴，售價560元。（圖／法朋烘焙甜點坊）

另外，這幾年很受年輕客層歡迎的杯裝甜點，小巧精緻、價格親民，都是這款甜點買氣熱絡的原因。法朋推出的聖誕限定 「草莓聖誕杯」，以草莓凍、香草馬斯卡邦慕斯、手指蛋糕與草莓糖水分層堆疊，再撒上杏仁脆片，從側面看去就像一座迷你聖誕樹，份量設計成剛好一人完食，負擔較小，非常適合拿來拍照打卡，也適合作為聖誕派對上的個人甜點。

「莊園巧克力聖誕禮盒」，一次網羅泡芙、夾心餅乾、蝴蝶酥、焦糖杏仁、小餅乾等多款巧克力點心，苦甜、奶香與堅果香一應俱全，售價960元。（圖／法朋烘焙甜點坊）

巧克力控必收的「莊園巧克力聖誕禮盒」， 一次網羅泡芙、夾心餅乾、蝴蝶酥、焦糖杏仁、小餅乾等多款巧克力點心，苦甜、奶香與堅果香一應俱全，是送給巧克力控的最高誠意；「聖誕馬卡龍禮盒」則以6入組合登場，口味涵蓋海鹽焦糖肉桂、柚子金萱、玫瑰草莓等，將台灣茶香、果香與法式奶香完全融合在一顆顆小巧馬卡龍裡，讓聖誕甜點多了一分精緻層次。

更多中時新聞網報導

孫淑媚驚陳意涵拿除霉鹽沾牛排吃

教學三高 教師自傷增2倍 全教總籲廢校事會議

全台首例 創新心律調節器救命