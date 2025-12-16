迎聖誕Lalamove：年末即時配送需求增6%

Lalamove提供

聖誕節進入倒數，即時貨運平台Lalamove觀察今年市場出現明顯「耶誕蔓延」現象，與聖誕節相關佈置道具及印刷輸出物、年末活動外燴餐點與道具用品等急件配送需求均較往年提早約一·五週湧現，自十一月中旬開始升溫，預計將於聖誕節前一週達到高峰。

面對節慶期間多變且集中的物流需求，Lalamove以「優先、一般、彈性」三種多元運價機制因應供需波動。聖誕節前一週到當週訂單需求，用戶選擇「優先」運價以獲得更快速媒合與配送比例，較平日提升約六個百分點，反映出節慶時段市場對「即時配送」強烈依賴度。

Lalamove最新中小企業用戶調查指出，六九·六％受訪者會優先採用即時物流服務以因應緊急配送需求，另有六六·三％受訪者認為Lalamove即時貨運服務有助緩解企業內部人力不足的壓力。

Lalamove台灣總經理丁彥宇表示，年末各產業營運節奏加快，市場對配送的「即時性」需求持續升高，預估今年聖誕檔期將有三成訂單量成長表現。在節慶物流量大、人力資源吃緊的情況下，希望透過更具彈性與速度的即時貨運服務，協助企業在面對臨時出貨與突發需求時，依然能維持營運穩定並從容應對。

為協助用戶把每一份重要物件即時送達，Lalamove規劃司機夥伴獎勵活動刺激運能。迄十二月二十四日期間，平台將透過司機版APP推送隱藏任務，符合資格的機車與徒步夥伴完成指定任務即可參加抽獎，有機會抽中「開運純金金牌」或五千元電子禮券。十二月三十一日前新加入的司機夥伴完成任務也可獲得額外加碼獎勵，還有機會將iPad11（A16）平板帶回家。

迎接聖誕佳節，Lalamove同步釋出感恩優惠回饋平台用戶。至十二月十九日推出限時五日簽到活動，不論新舊用戶，每日均可於LalamoveAPP簽到領取限量優惠券，不僅有機車快遞九折、大型空間配送八五折，輕便運送也可享有十五元運費折扣。同時推出「完單回饋」活動，至三十一日期間內完成任一車型訂單，即可獲得總價值一二五元優惠券回饋；再完成二筆任意訂單，可再獲得總價值二百五十元優惠券獎勵。