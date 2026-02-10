迎財神、拚買氣 2026桃園年貨大街中壢場熱鬧登場





「2026桃園年貨大街」中壢場10日上午於中壢銀河廣場熱鬧開幕，隨著象徵賀歲納福的卷軸「豐盛春節禮」正式揭下，宣告桃園年貨大街形成「北桃園、南中壢」雙主場齊發的熱鬧格局，南北尬場、喜氣滿城，為即將到來的農曆新年提前暖身。

中壢場現場大紅燈籠高掛，喜氣洋溢，開幕儀式特別安排迎財神活動，為攤商與消費者討個好彩頭。會場周邊懸掛多幅賀新年卷軸，包括「喜慶中壢旺」、「春舞暖年樂」、「年貨喜洋洋」、「桃園有好禮」、「優質任您選」、「多獎隨時送」等，處處可見年節氛圍，也象徵馬年好運道，將開賣氣氛推向高潮。



桃園市議會議長邱奕勝蒞臨「2026桃園年貨大街」中壢場帶動買氣。

10日一早，桃園市議會議長邱奕勝即到場為攤商加油打氣，桃園市政府經濟發展局長張誠、農業局長陳冠義、青年事務局長侯佳齡亦親自出席，力挺「買年貨、到桃園」的消費號召。桃園市議員梁為超、謝美英、魏筠、舒翠玲等人，以及立法委員魯明哲服務處祕書與多位議員服務處團隊皆到場支持；中壢區長李日強、地方里長及多個商圈協會理事長也齊聚現場，展現對年貨大街中壢場的高度肯定。

主辦單位指出，桃園場自6日在桃園區藝文廣場開賣以來，已掀起北區年貨採買熱潮，推出消費滿額抽iPhone 17、扭蛋送折疊拉桿購物車等活動，迄9日止已送出37台折疊拉桿購物車，加碼贈送高麗菜更引發民眾瘋搶。中壢場10日上午尚未正式開賣，銀河廣場便已湧入大量人潮，民眾迫不及待搶購年貨、參加摸彩與扭蛋活動，南區消費者熱情不輸北區，現場笑聲不斷。

桃市府經發局長張誠於「2026桃園年貨大街」中壢場開幕典禮中致詞。





主辦單位表示，中壢場開賣期間為10日至14日，桃園場則持續至15日，兩場每日營業時間相同，平日為14時至22時，假日為10時至22時，邀請民眾把握機會，到桃園年貨大街一次購足年節所需，熱鬧迎新春。



