迎超高齡社會來臨！十大癌症死亡率肺癌居首 柳營奇美深耕台南溪北地區，積極引進創新治療盼強化在地醫療

隨著台灣邁入超高齡社會，高齡健康議題更受重視。肺癌於111年居國人癌症發生人數首位，且主要發生於 65 歲以上長者，因此治療可近性與是否接軌國際標準格外重要。

以台南為例，曾文溪以北多形成獨立生活圈，跨區就醫往返常需近一小時，對需長期追蹤的高齡患者造成沉重負擔。尤其近年國際指引已將免疫檢查點抑制劑列為肺癌重要治療選項，因此如何讓長者在地即可取得合適的國際標準治療，成為區域醫院必須面對的課題。深耕台南溪北的柳營奇美醫院長期推動癌症整合照護，使民眾不必跨區奔波即可接受個人化且符合國際指引的治療。血液腫瘤科蕭聖諺醫師表示，此舉不僅提升長者治療意願，也強化在地醫療品質，落實「全人照護」精神。

台南溪北高齡生活圈獨立成形 醫：治療選項副作用低、能負荷為關鍵

台南市以曾文溪為界，自然分為南北兩區，相較於溪南聚集大型醫療院所，溪北地區高齡人口比例高，跨區就醫往返近一小時，使需要長期追蹤、頻繁回診的「抗癌之路」更添壓力。蕭聖諺醫師指出，柳營奇美收治的患者多為 60 歲以上長者，對於最新治療的認知或訊息來源不如年輕患者或城市中的年長病患，因此常常不願意積極治療或爭取更多的治療權益，導致治療成效不彰。

「高齡患者因跨區就醫而無法持續治療，是最不樂見的情況。」蕭醫師表示。為滿足在地需求，柳營奇美近 20 年深耕北台南，成立癌症醫學中心，引入國際標準治療模式，提供整合門診與居家醫療，確保患者即使身處鄉鎮，也能接受完整照護。尤其在癌症治療上，柳營奇美醫院提供最專業的血液腫瘤科進行最完整的治療與照護，例如2016年免疫檢查點抑制劑一上市就在第一時間導入，讓病患得到最新並接軌國際的治療，顯著提升治療成效與意願。血液腫瘤科醫師伴隨癌症患者的每個階段與療程照護，更隨時導入不同治療，例如:手術或放射線治療，讓癌症患者真正獲得「全人照護」。

柳營奇美治療與國際同步！醫：免疫檢查點抑制劑為國內外肺癌治療優先建議

「癌症治療漫長，對高齡者而言，理解治療計畫並穩定管理副作用，是建立信心的關鍵。」蕭聖諺醫師分享，院方多年推動「癌症整合門診」，從篩檢、診斷、治療到術後照護提供一站式服務，並同步國際指引導入最新治療選項，由個管師團隊協助衛教與照護規劃，積極推動在地精準醫療。

以肺癌為例，院方依國際治療指引擬定個人化治療策略。對無腫瘤基因突變的晚期非小細胞肺癌患者，免疫檢查點抑制劑已為國內外治療優先建議；在早期圍手術期，免疫檢查點抑制劑更被列為術前及/或術後輔助治療的優先建議之一。對此，蕭醫師指出，免疫檢查點抑制劑已成全球肺癌治療的基石之一，也因此柳營奇美也積極引進治療，盼讓溪北地區的患者也能與國際治療趨勢同步。此外，他也補充，隨著團隊持續深耕衛教與照護，高齡者對免疫治療的接受度逐漸提高，照護者也更具信心，甚至在2025年6月，政府也有條件給付無基因突變的轉移性非小細胞肺癌患者使用免疫檢查點抑制劑合併化療，柳營奇美醫院也第一時間開放患者申請與使用，因此讓更多肺癌患者願意在院內完成治療旅程。就算是高齡的癌症患者，在柳營奇美的照護下，也有望改善症狀並提升整體照護品質。



圖/柳營奇美醫院血液腫瘤科主治醫師蕭聖諺說明，院方長期深耕北台南癌症照護，透過整合醫療資源與個人化治療策略，協助高齡患者提升治療接受度，並減輕就醫負擔。

在稻田間深耕20年的生命醫院！年輕世代醫師接棒投入，共同守護銀髮族健康

面對超高齡社會，在地落實癌症精準照護已成區域醫療重要課題。身為年輕世代醫師，蕭聖諺醫師深知高齡患者最需要穩定、熟悉且可近的醫療環境，因此多年扎根柳營奇美，結合國際趨勢與地方需求，展現對高齡醫療的使命感。只要用心做好醫病溝通、全人照護，無論患者年齡、醫院地點，都能得到最即時與最專業的照護。

院方持續引入國際指引治療、優化診療流程，讓台南溪北長者即便身在鄉鎮，也能享有與大型醫院同等的癌症照護品質。柳營奇美秉持「全人照護」理念，深化癌症整合服務、縮短醫療落差，除了用專業也用心來照顧癌症患者，致力成為在地高齡族群最信賴的癌症照護據點。



圖/面對即將到來的超高齡社會，柳營奇美醫院年輕世代醫師蕭聖諺投入在地服務，結合國際治療標準與在地需求，展現守護高齡患者健康的使命感與責任。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為迎超高齡社會來臨！十大癌症死亡率肺癌居首 柳營奇美深耕台南溪北地區，積極引進創新治療盼強化在地醫療