迎跨年人潮 高捷加密班距並延長營運至凌晨2點

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2026高雄夢時代跨年晚會共集結17組演出團體，還獨家邀請到韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃獻唱，高雄捷運今(29日)宣布，跨年當天將加密班距，並延長營運至元旦凌晨2點，輕軌延長營運時間至凌晨1點半。

高捷公司表示，跨年活動當天為上班日，預估下午4點半過後，往活動會場人潮將逐漸增加，高雄捷運與輕軌將加密班距，疏運大量人潮。

捷運紅線自下午4點半起，加密班距至4分鐘，並於凌晨0點起啟動R3小港站至R19楠梓科技園區站3分鐘班距、R19楠梓科技園區站至RK1岡山車站6分鐘班距，部分列車僅行駛至R19楠梓科技園區站，前往R20後勁站以北旅客，請配合於R19楠梓科技園區站換車。

廣告 廣告

高捷公司已針對跨年活動歹徒在凱旋站人潮聚集地點，進行危安攻擊的多重災難模擬演練，與市府交通、警察、消防、醫療等外部單位協力配合，提升緊急應變能力，同時每天加強巡邏並即時回報，提供民眾安心的搭車環境。

高捷公司指出，捷運跨年當天將延長營運至元旦凌晨2點，輕軌延長營運時間至元旦凌晨1點半；另自12月31日下午5點起至營運結束時間止，緊鄰夢時代的輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站，將不開放旅客上下車；呼籲民眾搭乘捷運至R6凱旋站，由3號出口步行前往夢時代。

高捷公司表示，12月31日下午1點起，將停售捷運系統腳踏車客票；波波球(發光氣球、告白氣球)及其他可能影響乘車安全物品，也禁止攜入車站。R6凱旋站則設置「蜜柑站長臨時賣店」，販售蜜柑周邊商品與紀念品，歡迎參加跨年的旅客順道選購。

另為服務參加元旦升旗的民眾，高捷將於1月1日提早發出首班列車，各端點時刻如下：紅線 R3小港站 5:06、RK1岡山車站 4:39；橘線 O1哈瑪星站 5:23、OT1大寮站 5:08。

【看原文連結】

更多自由時報報導

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

強震後「領帶歪歪」火速傳遞正確資訊 他大讚地震中心科長陳達毅

流星？ 中南部驚見青綠火球劃過夜空 粉專「台南式」推測真相

圖解跨年天氣！中南部元旦有望迎日出 週末冷氣團下探11度

