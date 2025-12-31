迎跨年晚會 北市強化重大突發事件醫護量能

▲2026臺北最high新年城跨年晚會將於今（31）日晚間登場。（圖／台北市觀傳局提供www.tpedoit.gov.taipei/）

[NOWnews今日新聞] 2026臺北最high新年城跨年晚會將於今（31）日晚間登場，預估有20萬人潮聚集於市府周圍，臺北市政府衛生局表示此次活動緊急醫療任務，衛生局已整備8站醫護站醫療人力，9部救護車之後送就醫量能，其中包括於市府1樓東區大廳設置傷病患留觀區，能提供迅速及適切醫療服務。此外為因應重大突發事件或大量傷病患事件，衛生局已強化醫療整備，增派救護人力，增加醫療物資儲備，以及相關人員待命整備。

衛生局說明，除了備有8站醫護站量能外，增加了4組「機動巡檢救護人力」，救護人員隨身攜帶醫療衛材，於市府周圍場域來回徒步巡視，遇有救護需求者立即予以處置，必要時協助送往鄰近醫護站接續治療；預先盤點及掌握救護車支援量能，能因應倘發生突發事件立即支援後送作業；儲備緊急醫療救護物資，能於處理傷病患時衛材不餘匱乏。

此外，衛生局提到，亦已盤點大量傷病患之集結處，及事先聯繫急救責任醫院相關人員待命準備，若有突發事件時能立即啟動大量傷病患應變機制，爭取搶救傷病患生命時間及增加存活機率。

