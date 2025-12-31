迎跨年與大型演唱會人潮 蔣萬安：跨局處協作確保萬無一失 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

鑒於北捷隨機砍人事件，引發民眾高度不安與焦慮，台北市長蔣萬安今（31）日於台北市政會議臨時動議時表示，這段時間警察同仁特別辛勞，今晚即將迎來跨年晚會、演唱會以及元旦路跑等多項大型活動，同一時段出現多處人潮、跨場域與高密度活動，對市府團隊而言是一場重要的實戰檢驗。他要求此次跨年維安與應變，不僅止於窗口進駐，各相關局處都必須全面到位，首長一律待命，除守好各自責任區，也要強化跨局處協作與橫向聯繫，確保資訊即時掌握、迅速應對。

面對跨年直至元旦等一系列大型活動，蔣萬安強調，各局處務必逐項確認各項準備工作，依最高標準執行，確保萬無一失，並請各位首長再辛苦兩天，攜手完成平安跨年的任務。

談及年末活動成果，蔣萬安表示，特別感謝各局處努力，讓台北市年底活動豐富且精彩；而即將到來的跨年晚會，市府邀請睽違12年回到台灣表演的韓國傳奇女團KARA，觀傳局也配合規劃4大應援版面與兩天捷運站限定播音，獲得熱烈迴響，甚至有粉絲表示將從韓國、香港來台北跨年。

蔣萬安進一步指出，明年1月2日，韓國人氣女團BABYMONSTER也將在台北小巨蛋開唱，市府同樣規劃一系列城市應援措施，包括觀光景點、打卡點、限定捷運列車塗裝、貓纜車廂以及小巨蛋周邊應援配置，展現台北市對國際演唱會與粉絲文化的重視。

蔣萬安也感謝觀傳局、北捷公司等相關單位共同投入城市行銷，並期許未來在台北大巨蛋舉行的金唱片、TWICE等國際級演唱會期間，各局處能持續貼近粉絲需求，為市民與旅客帶來更多精彩的城市體驗。

照片來源：翻攝自蔣萬安臉書

