迎跨年！ 「外送、叫車」管制區停服務、北捷開42hrs

今晚（12/31）跨年夜，也是超商一年一度的拆門儀式，就是為了要讓跨年人潮方便進出，其他超商也提前備戰，推出「行動購物車」，在信義商圈巡迴或進駐台北101旁；不過外送平台，暫停特定區域外送和預訂服務，叫車平台也暫停管制區域內上下車，而北捷則是連續42小時營業，一路開到1/1半夜12點。

今晚跨年夜是超商一年一度的「拆門儀式」，各大超商移除門面以方便大批人潮進出，同時積極備戰推出行動購物車進駐台北101和信義商圈。然而，外送平台將暫停特定管制區域的服務，叫車平台也暫停管制區內上下車。北捷則特別安排連續42小時營運，從12月31日早上6時至1月1日半夜12點，並提供南京三民站及台北小巨蛋站進站免費優惠，同時安排3條免費接駁公車路線，全方位支援民眾跨年活動。

超商業者為迎接跨年夜人潮，紛紛進行「拆門儀式」，將整面玻璃門移除，增加空間讓民眾順暢進出。業者也推出創新的「行動購物車」服務，將冰箱櫃和零食層架搬上車，動員2台行動購物車分別進駐台北市信義區101旁和新北淡水漁人碼頭。全台近千家門市擴增2至5倍人力應對，有業者更推出行動超商，提供暖暖包、雨衣，還有跨年限定菜單如烤披薩、烤玉米等。超商公關Lisa表示，以信義商圈為例，熟食提供了十倍以上的備貨量，以滿足101跨年民眾的需求。

跨年超商拆門儀式，為了讓民眾順暢出入。（圖／TVBS）

隨著跨年夜進入倒數，全台多縣市啟動人流及交通管制，外送平台服務也受到影響。台北地區外送平台從今晚6點到凌晨3點暫停特定區域外送及預訂服務，範圍依台北市政府公告的「台北最High新年城」第三階段交通管制區域（外圍藍圈）為準。高雄地區則從12月31日14:00起提前啟動管制至1月1日3:00結束，暫停範圍依高雄市政府公告的交管範圍。不過平台仍保留外帶自取功能，民眾可提前下單。叫車平台則在交管開始前30分鐘暫停管制區域內服務，考量人潮與道路壅塞，建議民眾避免使用「提前預訂」功能，改採即時叫車以降低行程延誤風險。

北捷從31日早上6時起連續營運42小時不收班，一直到1月1日半夜12點。同時提供優惠，跨年夜當晚從松山新店線的南京三民站及台北小巨蛋站進站，不論搭乘距離車資一律免費。此外，跨年散場時間（1月1日0:00-1:30）還有三條免費接駁公車路線：1號線往捷運忠孝新生站、2號線往捷運公館站與六張犁站、3號線行駛木柵、景美及深坑方向，便利民眾返家。

