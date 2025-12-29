迎跨年！高捷延長營運「2站不開放」

▲12月31日高雄捷運延長營運至翌日凌晨2:00，高雄輕軌延長營運時間至翌日凌晨1:30。（圖／高雄捷運提供）

[NOWnews今日新聞] 為提供民眾參加31日夢時代跨年活動最佳大眾運輸服務，高雄捷運及輕軌將延長營運時間。12月31日高雄捷運延長營運至翌日凌晨2:00，高雄輕軌延長營運時間至翌日凌晨1:30。另自12月31日當日下午17:00起至營運結束時間（凌晨1:30）止，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站不開放旅客上下車，請旅客留意並提早規劃行程。

高捷公司表示，跨年活動當天為上班日，預估下午4點半過後往活動會場人潮將逐漸增加，高雄捷運與輕軌將加密班距以疏運大量人潮。捷運紅線自下午4點半起加密班距至4分鐘，並於凌晨12點起啟動R3小港站至R19楠梓科技園區站3分鐘班距、R19楠梓科技園區站至RK1岡山車站6分鐘班距，部分列車僅行駛至R19楠梓科技園區站，前往R20後勁站以北旅客，請配合於R19楠梓科技園區站換車。

此外，高捷公司為確保行車安全及提升服務水準，針對跨年活動亦事前進行歹徒在凱旋站人潮聚集進行危安攻擊之多重災難模擬演練，透過內部各單位與市府交通、警察、消防、醫療等外部單位協力配合，共同救災，優化面對各項異常事件之緊急應變能力，同時每日加強巡邏並即時回報，希望提供民眾安心的搭車環境。

高捷公司呼籲，民眾可多加利用捷運前往活動會場，建議搭乘捷運至R6凱旋站由3號出口步行前往夢時代。散場時人潮眾多，請依序於人行道排隊進站搭車，勿插隊，並留意部分區域燈光較暗，為維護旅客安全，請勿穿越草皮、植栽等非人行道區域。R6凱旋站現場不販售單程票，請多加使用電子票證或信用卡進站搭車，抵達凱旋站出入口時可先取出票卡，以加速進站流程，並請配合現場人員引導排隊候車及上車時盡量往車廂內部移動。

為維護整體乘車安全，高捷公司提醒，請勿攜帶摺疊腳踏車上車廂，自12月31日下午13:00起亦停售捷運系統腳踏車客票；波波球（發光氣球、告白氣球）及其他可能影響乘車安全之物品亦禁止攜入車站，請民眾配合，以維護自身及其他旅客安全。R6凱旋站現場將設置「蜜柑站長臨時賣店」，販售蜜柑周邊商品與紀念品，歡迎前往夢時代跨年的民眾及搭乘捷運的旅客順道選購，為跨年夜增添更多歡樂回憶。

為服務參加元旦升旗活動的民眾，高雄捷運將於115年1月1日提早發出首班列車，各端點時刻如下：紅線 R3小港站 5:06、RK1岡山車站 4:39；橘線 O1哈瑪星站 5:23、OT1大寮站 5:08，歡迎民眾多加利用。

