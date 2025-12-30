迎跨年！4大超商「拆大門、增10倍人力」 10大熱銷商品曝光

生活中心／賴俊佑報導

「OPEN!行動購物車2.0」跨年當天進駐台北101大樓旁(圖／7-ELEVEN提供)

各地跨年活動即將登場，4大超商準備好了！7-ELEVEN擴增2至5倍人力，出動行動購物車進駐台北101大樓旁；全家信義區門市於店外設置行動販售攤位，動員5倍人力、增設至10台收銀機；萊爾富信義區門市拆大門、擴大出入口動線，同時加派約10倍人力支援；OKmart備貨量最高提升5倍，行動超商 OKmove 進駐信義區。

7-ELEVEN行動車進駐台北101大樓旁

7-ELEVEN根據歷年銷售大數據分析，跨年夜全台備戰十大熱銷商品包含CITY系列飲品、關東煮、茶葉蛋、熱狗、蒸玉米、包裝零食、瓶裝水、爆米花、酒品與冰塊杯、Mister Donuts甜甜圈。

7-ELEVEN鎖定全台逾20大跨年熱點，號召近千家門市、擴增2~5倍的人力、設備、商品備貨；7-ELEVEN於信義商圈內集結逾10家門市與今年新開幕、位於Dream Plaza館內B2夢廣場門市齊備戰，更因應信義區行人徒步區戶外補給需求，預計於W Hotel、微風南山等高人流動線區出動7個攤位，「OPEN!行動購物車2.0」進駐台北101大樓旁，提供逾百款商品，包含CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等。

新北市淡水區漁人碼頭兩大跨年晚會一級戰區，7-ELEVEN動員周邊10家門市，更於人流量最大的漁人碼頭主舞台旁設置「OPEN!行動購物車1.0」並擴增咖啡、熱食、熱罐等設備機台，就近滿足戶外跨年隨時補給食飲的消費需求。

全家信義區門市設置行動販售攤位，動員5倍人力。(圖／全家提供）

全家設置行動販售攤位 動員5倍人力

全家數百家位於跨年商圈的店舖全力備戰，位於台北101、市政府週邊的一級戰區全家建鑫店，今年將再次於店外設置行動販售攤位，提供暖呼呼的現做熱食、多款酒品，包含茶葉蛋、金飯糰、夯蕃薯等輕食，並較平日多準備5倍貨量、動員多達5倍人力和增設至10台收銀機，全力提供順暢及完善的結帳服務，方便參與跨年活動的消費者隨買隨享用。

跨年當天適逢大巨蛋舉辦蔡依林演唱會，全家大巨蛋店亦備足飲用水、喉糖、熟食區外帶餐盒等商品讓消費者隨時補充能量，同時備齊發熱衣、暖暖包等保暖用品，讓歌迷在10點半演唱會散場後，繼續轉戰北市跨年晚會迎接2026的到來。

萊爾富信義區門市拆除門市自動門、櫥窗玻璃與冰箱門，擴大出入口動線。(圖／萊爾富提供）

萊爾富信義區門市拆大門 加派10倍人力支援

看準跨年夜「即時補給、就近消費」需求大爆發，萊爾富提前全面備戰，從門市動線、人力配置到商品優惠一次到位，成為跨年夜最強補給站，因應信義區跨年人流，萊爾富今年特別選定「信義市府站店」與「信義興隆店」兩家門市，於12月31日上午10時起啟動「拆門迎跨年」備戰作業，拆除門市自動門、櫥窗玻璃與冰箱門，擴大出入口動線，同時加派約10倍人力支援，讓民眾即使在人潮最密集時段，也能快速買到所需商品。

萊爾富表示，今年跨年結合101煙火與大巨蛋演唱會效應，人潮預期提早進場、停留時間拉長，因此提前備貨並強化熟食、飲品與酒類供應，信義市府站店位處捷運市政府站、台北101與信義商圈交會點，是歷年跨年夜人流最密集的門市之一，兩家門市單日業績有望衝上百萬元。

OKmove行動超商進駐信義區。(圖／OKmart提供)

OKmart備貨量最高提升5倍 行動超商進駐信義區

迎接 2026 年，台北 101 周邊預估將湧入逾 10 萬名跨年人潮，OKmart 依據後台銷售數據提前啟動跨年佈局，全台指定需求門市同步加強備貨，整體備貨量最高提升 5 倍。其中，熟食商品需求明顯攀升，業績表現看好成長 10 倍，成為跨年夜最具爆發力的品項。

因應信義商圈跨年人潮，OKmart 行動超商 OKmove 將進駐現場，推出跨年限定菜單，包括夜市烤玉米、現烤披薩等即食熱食，搶攻「現買現吃、邊走邊補給」的跨年夜消費需求，同時 OKCAFE 也推出特大杯買二送一優惠，滿足長時間戶外倒數的補給需求

