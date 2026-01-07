迎農曆新年！ 「4步驟」30分鐘輕鬆清洗抽油煙機

農曆新年快到了，許多家庭開始進行大掃除，其中別忘了清潔抽油煙機！「家事達人」陳映如建議，將濾網和集油杯拆下，泡在溫水加清潔劑中30分鐘，油汙軟化後稍微刷洗即可，簡單又省力！

農曆新年大掃除別忘抽油煙機！濾網和集油杯拆下泡溫水加清潔劑30分鐘，油汙軟化後輕刷即可，簡單又省力！ （示意圖／pexels）

「家事達人」陳映如曾在臉書粉專發文分享一個簡單易行的清洗方法，讓你的廚房配件煥然一新！

1️⃣ 準備一個厚一點的塑膠袋，套在小水盆或其他容器上。

2️⃣ 將濾網、集油杯等零件拆下來，放進盆子裡。

3️⃣ 加入溫水（像洗澡水的溫度），水量要蓋過所有零件。

4️⃣ 倒入適量家中的廚房清潔劑，靜置浸泡約30分鐘。

5️⃣ 30分鐘後，取出零件，輕輕刷洗，汙垢就會輕鬆去除！

陳映如提醒，如果家裡有洗碗機，泡完後用清水沖一沖，直接放進洗碗機清洗，完全免刷，超省力！她還在社交媒體上分享了清洗前後的對比照片，顯示出清洗後的濾網徹底去除了黑色油垢，焕然一新。

