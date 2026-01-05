迎農曆春節 4大超商馬年福袋吸客
記者李佩玲／綜合報導
新年開運試手氣！迎接農曆春節到來，4大超商紛紛推出應景馬年福袋，福袋內除有各種超值商品組合外，業者更加碼祭出Tesla MODEL Y、2026國際棒球賽事東京賽事門票、BMW純電休旅、黃金金條，以及輝達、台積電股票等抽獎獎項，想試試手氣的民眾，千萬別錯過。
7-ELEVEN逾130款開賣 抽特斯拉與千萬好禮
開春福袋包括門市現貨肖像福袋、歡樂包及OPENPOINT APP限定精品福袋，總計逾130款；全系列福袋、歡樂包7日起線上線下同步開賣。其中，實體門市福袋集結DINOTAENG、貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊等8大肖像，推出499元起至1999元7種價格帶，逾百款獨家開發多元組合可依照喜愛自由選購，商品皆可挑款；此次也有推出蠟筆小新、哆啦A夢2大經典IP角色為主的歡樂包商品組合，同樣有499元起至1999元7種價格帶的各種商品組合。OPENPOINT App則攜手野獸國、線條小狗、ACER、MEYER美亞鍋具、愛麗飛、貝高福、KANGOL、NCAA、HSC、訊想科技等10大知名品牌，推出潮流配件、鍋具、3C、收藏公仔等精品福袋組合。
7-ELEVEN表示，實體門市福袋與線上福袋除有機會抽中Tesla MODEL Y、甜蜜約定5兩黃金與精品KELLY包外，買福袋集點還可再抽2026國際棒球賽事東京賽事門票，1人中獎2人同行；另2系列的歡樂包可分別抽哆啦A夢黃金墜飾、2萬點OPENPOINT點數等專屬獎項，獎項總價值破千萬元。
全家41款分波開賣 抽iPhone與BMW電動車
41款年節福袋中，首波已開賣的「2026潮流福袋」推出馬年新春款、hahababy聯名款及懷舊茄芷袋款，售價249元。福袋內含市值逾250元8款人氣零食飲料組合，並隨袋加贈療癒或實用小物，有機會獲得泡泡瑪特公仔、藍牙音箱與中華職棒應援商品，福袋靈魂「抽獎券」還可即開即抽30支iPhone 17 Pro、黃金與全盈購物金等獎項，另登錄序號再加碼抽頭獎BMW iX1純電運動休旅車。此外，今年也首度結合金融投資概念，隨袋贈送永豐金證券股票禮品卡，隨機最高可得2599元存股開運金。
全家第2波38款肖像與品牌福袋則於今日開賣，共網羅Care Bears、褲褲兔、三麗鷗、迪士尼、小白虎與黑虎蝦等20大人氣角色，推出26吋前開式行李箱、摺疊手推車與多款實用周邊，並首度開賣全家日系文具3C筆電收納包福袋，亦有可口可樂、M&M’S、日本甘樂糖果與羅技3C等多款品牌福袋選擇，滿足收藏、潮流與實用需求。此外，即日起至13日，同步推出會員App「福袋早鳥集章趣」，集滿指定章數可兌換50元購物金，再加碼週週抽10萬現金，連續6週抽出1名幸運得主。
萊爾富品項多元 可抽股票、3C與機票
有多款結合好運寓意與高CP值的福袋、福箱商品，包括「馬年發財卡」、「2026馬年福袋」、「楽玩多福箱」及「3C福袋」等；其中，馬年發財卡不僅有機會抽中輝達、台積電等知名企業股票，還有iPhone 17、Nintendo SWITCH 2、臺灣至越南雙人來回機票等超值大獎，每張卡還可於門市免費兌換3項好禮，驚喜加倍；「楽玩多福箱」每箱售價799元，全臺限量5000箱，一次網羅多款高人氣IP授權商品，周邊商品兼具實用性與收藏價值，如冰箱貼、存錢筒、擦手巾、魔法帽吊飾，以及拍拍燈、毛巾、洗衣袋、手持製冷扇等實用好物，讓粉絲在各種生活場景中都能感受到角色魅力；除多種周邊商品隨機搭配成箱，隨箱還附贈2張馬年發財卡，讓消費者能一次滿足多種角色周邊收藏需求與中獎驚喜。
另鎖定3C族群推出3C福袋，每袋售價799元，限量3000個，3C福袋共有6種組合，內含3款3C商品，包括數顯無線藍牙耳機、三合一充電線、360度旋轉摺疊手機支架、20W PD＋QC3.0快速充電器，以及臺灣製造的五合一LED免帶線行動電源等熱門商品，並搭配2張馬年發財卡，是年節送禮自用兩相宜的好選擇。
OKmart199元便宜價 袋袋有獎抽黃金
「OK馬上發財福袋」明日推出，提前炒熱年節與開運話題，每袋售價199元，福袋內含7款正貨糖餅、飲料等商品，並附贈刮刮卡1張。OK馬上發財福袋主打「袋袋有獎」，其中，頭獎為黃金金條，另包含可口可樂獨家商品、實用家電、3C產品，以及 OKmart禮券等多項好禮；OKmart也將同步推出2款799元的3C福袋，鎖定實用型消費族群。
7-ELEVEN推出逾130款福袋、歡樂包，獎項總額破千萬元。（業者提供）
新春福袋豪抽3輛特斯拉。（業者提供）
實體門市福袋集結SNOOPY等8大肖像，推出7種價格帶的福袋。（業者提供）
OPENPOINT App攜手野獸國、線條小狗等10大知名品牌推出潮流配件、鍋具、3C、收藏公仔等精品福袋組合。（業者提供）
全家便利商店共推出41款年節福袋。（業者提供）
潮流福袋頭獎祭出3輛BMW純電休旅。（業者提供）
第2波38款肖像與品牌福袋今日開賣。（業者提供）
多款結合好運寓意與高CP值的福袋、福箱商品，頗吸睛。（業者提供）
萊爾富「楽玩多福箱」一次網羅多款高人氣IP周邊商品，兼具實用性與收藏價值。（業者提供）
OK馬上發財福袋內含 7 款正貨糖餅、飲料，並附贈刮刮卡，主打「袋袋有獎」。（業者提供）
其他人也在看
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 13 小時前 ・ 86
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 9
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 135
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 320
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 5
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 9 小時前 ・ 7
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 160
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方
2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她也說，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 225
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 15 小時前 ・ 28
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 10
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 40
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 207
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31