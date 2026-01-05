迎農曆春節 4大超商馬年福袋吸客

記者李佩玲／綜合報導

新年開運試手氣！迎接農曆春節到來，4大超商紛紛推出應景馬年福袋，福袋內除有各種超值商品組合外，業者更加碼祭出Tesla MODEL Y、2026國際棒球賽事東京賽事門票、BMW純電休旅、黃金金條，以及輝達、台積電股票等抽獎獎項，想試試手氣的民眾，千萬別錯過。

7-ELEVEN逾130款開賣 抽特斯拉與千萬好禮

開春福袋包括門市現貨肖像福袋、歡樂包及OPENPOINT APP限定精品福袋，總計逾130款；全系列福袋、歡樂包7日起線上線下同步開賣。其中，實體門市福袋集結DINOTAENG、貓貓蟲咖波、KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊等8大肖像，推出499元起至1999元7種價格帶，逾百款獨家開發多元組合可依照喜愛自由選購，商品皆可挑款；此次也有推出蠟筆小新、哆啦A夢2大經典IP角色為主的歡樂包商品組合，同樣有499元起至1999元7種價格帶的各種商品組合。OPENPOINT App則攜手野獸國、線條小狗、ACER、MEYER美亞鍋具、愛麗飛、貝高福、KANGOL、NCAA、HSC、訊想科技等10大知名品牌，推出潮流配件、鍋具、3C、收藏公仔等精品福袋組合。

7-ELEVEN表示，實體門市福袋與線上福袋除有機會抽中Tesla MODEL Y、甜蜜約定5兩黃金與精品KELLY包外，買福袋集點還可再抽2026國際棒球賽事東京賽事門票，1人中獎2人同行；另2系列的歡樂包可分別抽哆啦A夢黃金墜飾、2萬點OPENPOINT點數等專屬獎項，獎項總價值破千萬元。

全家41款分波開賣 抽iPhone與BMW電動車

41款年節福袋中，首波已開賣的「2026潮流福袋」推出馬年新春款、hahababy聯名款及懷舊茄芷袋款，售價249元。福袋內含市值逾250元8款人氣零食飲料組合，並隨袋加贈療癒或實用小物，有機會獲得泡泡瑪特公仔、藍牙音箱與中華職棒應援商品，福袋靈魂「抽獎券」還可即開即抽30支iPhone 17 Pro、黃金與全盈購物金等獎項，另登錄序號再加碼抽頭獎BMW iX1純電運動休旅車。此外，今年也首度結合金融投資概念，隨袋贈送永豐金證券股票禮品卡，隨機最高可得2599元存股開運金。

全家第2波38款肖像與品牌福袋則於今日開賣，共網羅Care Bears、褲褲兔、三麗鷗、迪士尼、小白虎與黑虎蝦等20大人氣角色，推出26吋前開式行李箱、摺疊手推車與多款實用周邊，並首度開賣全家日系文具3C筆電收納包福袋，亦有可口可樂、M&M’S、日本甘樂糖果與羅技3C等多款品牌福袋選擇，滿足收藏、潮流與實用需求。此外，即日起至13日，同步推出會員App「福袋早鳥集章趣」，集滿指定章數可兌換50元購物金，再加碼週週抽10萬現金，連續6週抽出1名幸運得主。

萊爾富品項多元 可抽股票、3C與機票

有多款結合好運寓意與高CP值的福袋、福箱商品，包括「馬年發財卡」、「2026馬年福袋」、「楽玩多福箱」及「3C福袋」等；其中，馬年發財卡不僅有機會抽中輝達、台積電等知名企業股票，還有iPhone 17、Nintendo SWITCH 2、臺灣至越南雙人來回機票等超值大獎，每張卡還可於門市免費兌換3項好禮，驚喜加倍；「楽玩多福箱」每箱售價799元，全臺限量5000箱，一次網羅多款高人氣IP授權商品，周邊商品兼具實用性與收藏價值，如冰箱貼、存錢筒、擦手巾、魔法帽吊飾，以及拍拍燈、毛巾、洗衣袋、手持製冷扇等實用好物，讓粉絲在各種生活場景中都能感受到角色魅力；除多種周邊商品隨機搭配成箱，隨箱還附贈2張馬年發財卡，讓消費者能一次滿足多種角色周邊收藏需求與中獎驚喜。

另鎖定3C族群推出3C福袋，每袋售價799元，限量3000個，3C福袋共有6種組合，內含3款3C商品，包括數顯無線藍牙耳機、三合一充電線、360度旋轉摺疊手機支架、20W PD＋QC3.0快速充電器，以及臺灣製造的五合一LED免帶線行動電源等熱門商品，並搭配2張馬年發財卡，是年節送禮自用兩相宜的好選擇。

OKmart199元便宜價 袋袋有獎抽黃金

「OK馬上發財福袋」明日推出，提前炒熱年節與開運話題，每袋售價199元，福袋內含7款正貨糖餅、飲料等商品，並附贈刮刮卡1張。OK馬上發財福袋主打「袋袋有獎」，其中，頭獎為黃金金條，另包含可口可樂獨家商品、實用家電、3C產品，以及 OKmart禮券等多項好禮；OKmart也將同步推出2款799元的3C福袋，鎖定實用型消費族群。

7-ELEVEN推出逾130款福袋、歡樂包，獎項總額破千萬元。（業者提供）

新春福袋豪抽3輛特斯拉。（業者提供）

實體門市福袋集結SNOOPY等8大肖像，推出7種價格帶的福袋。（業者提供）

OPENPOINT App攜手野獸國、線條小狗等10大知名品牌推出潮流配件、鍋具、3C、收藏公仔等精品福袋組合。（業者提供）

全家便利商店共推出41款年節福袋。（業者提供）

潮流福袋頭獎祭出3輛BMW純電休旅。（業者提供）

第2波38款肖像與品牌福袋今日開賣。（業者提供）

多款結合好運寓意與高CP值的福袋、福箱商品，頗吸睛。（業者提供）

萊爾富「楽玩多福箱」一次網羅多款高人氣IP周邊商品，兼具實用性與收藏價值。（業者提供）

OK馬上發財福袋內含 7 款正貨糖餅、飲料，並附贈刮刮卡，主打「袋袋有獎」。（業者提供）