迎金馬年到六堆行春 精彩展演、福袋抽黃金熱鬧過好年

記者鍾和風/高雄報導

為迎接金馬年的到來，客家委員會客家文化發展中心規劃推出「2026六堆客家文化園區春節活動」，以「行春六堆，好事（Horse）連連」為主題，巧妙結合「馬」的英語 HORSE 與客語「好事（hoˋsii）」諧音意涵，打造融合客庄年味、文化體驗與親子同樂的六堆新年福系列活動，透過精彩展演、花田美拍與福袋抽黃金，邀請民眾春節行春六堆、好事連連。

今（4）日舉辦活動記者會，搶先以祥獅獻瑞、炮竹報喜、「好事連連」新春福袋首度亮相及多元手作體驗，為春節活動揭開序幕。記者會由客委會客發中心主任謝勝信主持，並邀集高雄市政府客委會主委楊瑞霞、原民會原發中心副主任簡明雄、農業部農科園區管理中心代理主任黃啟峰、客委會委員劉仕彩、黃啟仁、國軍退輔會彰化農場副場長林俊雄、屏東縣政府交旅處科長潘至元、交通部觀光署茂林國家風景區管理處主任江宜芳、內埔鄉長鍾慶鎮、立法委員鍾佳濱及蘇清泉服務處代表、美濃區公所主秘林清亮、萬巒鄉公所秘書劉怡秀、新埤鄉公所課長林棽蕙、國立屏東大學客家研究中心主任黃露鋒、美和科技大學食品營養系主任吳東穎，以及六堆十二鄉區公所與各界代表共同與會，展現跨域合作推動客家文化的豐厚能量。謝勝信主任表示，六堆客家文化園區交通便利，無論南下北返，都是最佳中繼據點，園區兼具獨特的客家意象建築群與綠地水畔景觀，非常適合闔家同遊。今年春節特別規劃十大亮點活動，包括新春福袋抽黃金、精彩藝文表演、花田迷宮美拍、親子講客闖關趣、六堆有藝思手作DIY、吃甜好運來蒸發粄（bodˋbanˋ）、迎春接福福貼拓印、限量紅包袋、擲筊求伯公發財金及國際金獎特展等，邀請民眾走進園區，感受濃濃的客家年節氛圍。

謝勝信進一步指出，從年初一至初五，六堆園區天天都有豐富活動與演出。在藝文表演方面，邀集多位榮獲金曲獎肯定的客籍歌手與團隊，包括顏志文－山狗大南方樂團、黃珮舒、愛客樂樂團、彭佳霓－霓好樂團，以及年輕新銳的火焰蟲樂團與客家創作歌手陳宗佑，帶來山歌與客家流行音樂演出；同時也安排舞獅跳樁、素蘭陣、電音三太子、竹田傳龍武學武術表演、哈旗鼓文化藝術團、三間屋樂坊、楚殷舞蹈團，以及博逗兄弟、魔術雜耍、立方體特技等團隊，呈現融合傳統與創新的精彩演出。另有深受小朋友喜愛的 MOMO 家族櫻花姐姐與檸檬哥哥進行客語教學帶動唱，從初一到初五共計 20 場節目，天天精彩、天天歡喜。

除了豐富節目，園區也規劃多項好玩又有趣的體驗活動。每天皆開放現場報名參加「六堆有藝思手作DIY」，只要 50 元起即可體驗疊盤花、客家剪紙、彩繪油紙傘、新丁粄吊飾等手作樂趣；並提供免費的「迎春接福 福貼拓印」，邀請親子共同 DIY 專屬新春小物。只要 50 元即可參加「親子講客闖關趣」，輕鬆學客語、過關還可獲得「馬上有錢鑰匙圈」；而深受歡迎的「吃甜好運來 蒸發粄（bodˋbanˋ）」活動，於初一至初四每天限量 100 個，每個僅 20 元，象徵新年一路好運。

結合精彩展演、親子互動與好事連連新春福袋，邀請民眾春節行春六堆、感受濃濃客家年味。(圖/客委會提供)

今年最受矚目的亮點之一，為每日限量 200 個的「好事連連－新春福袋」，每袋售價 200 元。福袋採束口背包造型，設計元素取材自客發中心典藏之屏東佳冬蕭屋「五獅戲球」麒麟被，寓意「好事連連（好獅諧音）」。福袋內容豐富，包含六堆特色物產、客家文創商品 HAKKA 平安抱枕、客家剪紙「五福臨門」限量紅包袋，以及價值超過 6,000 元的純金小金豆隨機置入，每天更有 1 位幸運兒可獲得純金小金豆，誠意十足、物超所值。

此外，活動期間還有國際金獎「臺灣意象展－變動中的臺灣人」特展、擲筊求伯公發財金、新春市集，以及適合拍照打卡的花田迷宮與可愛造型小馬，內容豐富、老少咸宜。活動詳情請至六堆客家文化園區官方粉絲專頁及官網查詢。