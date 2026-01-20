迎金馬年台彩推刮刮樂 頭獎2千萬10個並列歷史高點

（中央社記者蘇思云台北20日電）台彩今天宣布，新春限定的「2000萬超級紅包」刮刮樂上市，新台幣2000萬元頭獎有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金與總獎項與去年並列為史上最高。

台灣彩券公司今天舉辦「2026年刮刮樂新品上市記者會」，共推出5款新品，包含新春限定的「2000萬超級紅包」、年度生肖主題「金馬獎」、「金好鑽」、「金馬報喜」與「財源滾滾」。

台彩總經理謝志宏表示，5款新品百萬元以上獎項共1232個，總獎金逾222億元，總獎項超過2460萬個，希望大家馬年行大運、馬上有錢，透過刮刮樂可以「愈刮愈旺」，盼今年獎項與獎金可以滿足民眾期待。

謝志宏表示，「2000萬超級紅包」是刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，頭獎獎金2000萬元共10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，這次頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項跟去年相同、並列為史上最多，總中獎率69.33%。

台彩指出，年度生肖限定主題「金馬獎」每張售價500元，頭獎300萬元共14個，頭獎個數較去年多一個，總獎金高達25.5億元，為史上最多頭獎及總獎金的「金系列獎」刮刮樂。台彩自民國103年起每年都會在春節前發行「金系列獎」刮刮樂，受到民眾喜愛。

台彩今天同步上市「金好鑽」、「金馬報喜」與「財源滾滾」等3款新品，每張售價在100元到200元間。台灣彩券今年度已發行10款刮刮樂新品，千萬元以上獎項多達18個。

謝志宏會後受訪時表示，2025年銷售金額達1681.5億元，年成長12.3%，銷售創下歷年新高；其中，電腦型銷售809.7億元、年增23.1%，立即型（刮刮樂）871.8億元、年增3.8%。（編輯：楊蘭軒）1150120