迎金馬年！台彩春節加碼曝 大樂透連開19天

▲即將迎接2026年到來，緊接著2月17日就是農曆新年，台灣彩券公司官網已公告「金馬年」春節電腦彩券加碼時間及種類。（示意圖／記者顏真真攝）

即將迎接2026年到來，緊接著2月17日就是農曆新年，民眾最期待的就是春節彩券加碼，台灣彩券公司官網也公告「金馬年」春節電腦彩券加碼時間及種類，還是未納入威力彩，但大樂透、49樂合彩預計從明年2月12日開始「天天開獎」至3月2日，連續19天開獎，比蛇年少1天。

▲台灣彩券公司馬年春節加碼規劃曝光。（圖／擷取自台灣彩券官網）

今年金蛇年台彩電腦彩券春節加碼總額達10.5億元，創史上最高紀錄，大樂透更連續20天每天開獎，創下史上最長連續開獎天數，碼期間還將送出480組100萬元的春節大紅包獎項以及800組10萬元的春節小紅包獎項，民眾只要購買加碼期間的大樂透，就有億元頭獎、百萬春節大紅包以及10萬元春節小紅包可以對，等於是1注可對3種獎項。

另外，今年農曆年加碼的還有每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」連續20天獎金加碼，今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩也都有加碼。

至於明年「金馬年」春節加碼活動也備受期待，根據台彩最新公，大樂透、49樂合彩預計從明年2月12日開始「天天開獎」至3月2日，連續19天開獎，另今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩在明年春節加碼活動舉辦期間各增加3個開獎日。

