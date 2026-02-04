迎金馬遊桃園 張善政邀民眾走春

桃園市長張善政說年貨採買、走春賞燈一次滿足。（圖：桃園市政府提供）

桃園市長張善政昨（四）日主持市政會議，聽取經發局及觀旅局「迎金馬·遊桃園」專題報告後表示，隨著春節腳步接近，市府整合相關局處資源，規劃年貨大街及多條走春路線，歡迎市民朋友把握假期，攜家帶眷走訪桃園各大景點、採買年貨，親身感受熱鬧歡騰的年節氣氛。

經發局表示，一一五年以「買年貨來桃園」為主題，將舊城文化底蘊融入新春市集，打造兩大核心亮點。「桃園藝文廣場」年貨大街將於二月六日至十五日率先登場，匯集一百二十個特色攤位；「中壢銀河廣場」則於二月十日至十四日接力展開，精選四十五個攤位，讓市民輕鬆採買、便利過好年。

經發局指出，為推廣公有市場年味，特別推出十三款市場聯名年菜福袋，將於五日中午十二時於KKTIX平台準時開賣。此外，即日起至三月一日，民眾至全市公有市場消費不限金額，即可領取限量紅包袋，如至公有市場與年味妝點合照並上傳到指定貼文留言處，還能參加抽獎。

觀旅局說明，為迎接春節連假，市府精心規劃「六（遛）馬」六大主題路線，並賦予開運寓意，包括象徵富貴滿門的「舊城廟宇」、步步高升的「山岳健行」、順風順水的「單車漫遊」，以及舒壓解悶的「青埔潮流」與廣結好緣的「山林賞花」。市府同步上線「大龍門旅遊專題網站」，以手繪風格呈現大溪、龍潭、石門特色，民眾走訪指定景區還有機會獲得「馬年祝福吉祥小物」，為新的一年增添喜氣。此外，新春壓軸盛事『二○二六桃園燈會』，今年以「飛馬耀桃園」為主題，於二月二十五日至三月八日盛大登場。