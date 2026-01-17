迎開館週年 新美館公布年度展覽與計畫

開館建築光雕。（圖：古佳立提供）

新北市美術館表示，作為新北市首座公立美術館，新美館秉持「全民美術館」的理念，自二○二五年四月正式開幕以來，一直以研究典藏、策劃展覽、推廣藝術教育、促進公眾參與以及實現永續經營為核心目標。截至目前為止，自開幕以來已累計超過七十萬人次造訪，並獲得廣泛好評。

年度策展規劃圍繞著「城市美學驅動」、「新北與台灣藝術史建構」、「當代跨域創作」以及「全民藝術推廣」四大主軸，以跨地域的視野逐步確立以城市為方法、以公共性為導向的發展定位。從籌備階段起，新美館便以研究為引領，推動典藏管理、策展與推廣活動。

開館首批策展中，「往來／照見：典藏研究展」以及「關係場域：九十年代新北文化地景」，從收藏探索、世代記憶及文化脈絡切入，重新審視藝術史敘事中被忽視的在地觀點，深入詮釋並補足新北及台灣藝術的歷史。同時，「基進城市」與「建築的恐懼與療癒」則聚焦城市擴張、空間政治及日常生活中的挑戰，透過策展對話及公眾討論，探討藝術介入城市議題的多樣化可能性。

為了推動當代藝術跨領域創作，新美館於開館第一年便推出多項支持計劃。例如，邀請新店藝術團體新店男孩創作《Don’t Worry, Baby》，探索地方經驗、次文化以及世代記憶。在國際合作方面，新美館展現積極態度，攜手多家歐亞藝術機構，促進當代藝術創作交流，擴大新美館在全球藝術領域的網絡影響力。

為了實現「全民美術館」的願景，新美館特於地下一樓設置「探索基地」，提供感知學習及大眾參與的互動平台。該空間透過多樣化的展覽與推廣活動，為不同背景及年齡層的群體帶來豐富的藝術體驗。同時，以鼓勵自由創作和社區合作為宗旨的「新美藝廊」計劃，目前該計劃正在進行公開徵集，希望最終能成為連結社區力量和多元族群交流的重要平台。

隨著二○二六年新北市美術館開館週年的臨近，以及捷運三鶯線的正式通車，新美館計劃進一步推動四大策展主軸，並帶來更多元且具有深度的藝術項目。同時，也將持續優化現有成果，聚焦於城市美學探索、藝術史研究、當代跨界創作及公共藝術教育，不斷強化永續核心價值，深化國際合作，全力建構，更是一個能傾聽社會、連結社群、回應城市與全球挑戰的公共文化平台。