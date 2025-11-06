迎雙11網購「瘋」潮 7-ELEVEN獨家寄取件優惠懶人包曝光

〔記者楊雅民／台北報導〕雙11網購節全民瘋買倒數計時，7-ELEVEN全台7200家門市投入千萬全力支援海內外電商平台，獨家寄取件優惠懶人包曝光，海內外網購選7-ELEVEN取件，iPhone集點抽，購物金、CITY CAFE免費送。

因應全球雙11網購盛典，7-ELEVEN國際交貨便自11月12日至11月25日連續14天推出寄件送11元7-ELEVEN購物金，每寄1件送1組11元購物金，寄越多、賺越多！

為提供消費更快速、便利、多元的海內外網購選擇，7-ELEVEN跨境店取合作平台11月7日起獨家新增日本人氣的札幌藥妝，另還有大國藥妝、SUGI、Mercari、蝦皮跨境等跨境電商，皆可串接7-ELEVEN店取服務，從下單到取貨貨態全程透明化，讓消費者可隨時隨地追蹤掌握包裹配送進度。

即日起至12月23日止，海內外網購選7-ELEVEN取件可參加OPENPOINT APP小七集點卡推出的「安心取與帳單繳費集點GO 」活動，集滿點數可抽最新iPhone17 pro max、鎮金店金元寶等豐富獎項。

7-ELEVEN也為不同電商客製化推出到包裹店取送獨家好禮活動，獨家合作平台包含蝦皮購物、蝦皮跨境、momo、PChome、旋轉拍賣、賣貨便等人氣電商平台，只要符合平台活動資格、到7-ELEVEN完成取件服務，就能搶限量咖啡、茶飲與美食。

統一超商表示，為滿足在台賣家經營海外電商寄件需求，7-ELEVEN自2014年起為跨境電商與國際賣家打造一站式寄件解決方案，推出「國際交貨便」，方便賣家可24小時就近全台7200家門市寄件，將包裹、貨物送往中國、日本、美國、澳大利亞、加拿大、香港、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓等11大國家 。

Amazon、eBay、Yahoo! JAPAN、日本樂天市場等在台賣家皆可使用，寄件量超過30件的專業賣家還可預約享有專人到府收件服務，服務便利又貼心，今年國際交貨便使用人次已翻倍成長！

