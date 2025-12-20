迎風而來．走進海口——2025 落山風藝術季冬登場

日本藝術家山內庸資的「小黃科長」在落山風藝術季展出。（圖片來源／原物創意 提供）

每到冬天，海口總會起風。

那是一種不張揚、卻年年如期而至的落山風，吹過港邊、屋舍與沙地，也成為這座海口聚落最熟悉的背景聲。風來的時候，生活會慢下來，人與地方之間的距離，也跟著靠近。

「2025 落山風藝術季」將於 12 月 20 日至 2026 年 3 月 1 日 在車城鄉海口地區登場。本屆藝術季以海口冬季特有的自然現象「落山風」為策展核心，結合藝術創作與現地環境，透過藝術回應氣候、地景與生活樣貌，引領民眾在冬季走進這座靠海而生的聚落，重新感受風所帶來的節奏與記憶。

海口擁有深厚的漁村歷史與聚落紋理，風不僅形塑地形，也深刻影響居民的生活方式。本屆藝術季以《看！海口 Hey, Haikou!》為策展主軸，邀集國內外藝術家進駐創作，作品分布於村落、港口與沙灘等場域，依循空間條件與自然環境發展創作形式，讓藝術自然地融入日常風景之中，成為理解地方的一種方式。

活動以「沿著風的軌跡與旬的節奏」為策展概念，規劃三大展區，引導觀眾以行走的方式閱讀海口。「村落展區」走進巷弄與老屋，回應生活空間與記憶，讓人重新理解日常與回家的方向；「港口展區」聚焦漁港風景與當令節奏，將海洋文化、勞動日常與季節感知轉化為感官經驗；「沙灘展區」則以風、沙與海為創作條件，呈現藝術與自然力量之間的互動關係，展開一段關於想像與連結的行走路徑。

除藝術展覽外，展期間亦規劃結合日本職人與在地飲食文化，搭配音樂演出與期間限定體驗內容，邀請民眾放慢腳步，在風聲與海景之中停留片刻，感受冬季海口特有的生活節奏，讓觀展成為一段可以被記住的時光。

「落山風藝術季」以在地文化與自然環境為基礎，透過年度藝術計畫的方式，逐步累積文化內容與公共參與經驗，讓藝術在地方持續發生，也讓更多人透過風，看見海口原本的樣子。

更多活動與展覽資訊，將陸續公布於官方平台，邀請民眾於冬季走進海口，在落山風中，重新看見這片土地的日常風景。



參展藝術家｜Aster Cassel、Lua Rivera、Scott VanderVoort、山內庸資、米類・瑪法琉、李蕢至、張育嘉、游文富、曾煜譡老師及雨恆鐵藝、森本由美、葉文凱、詹維欣、對中剛大、劉棟、陳淑燕、鄭元東

