迎風面局部雨 中南部留意日夜溫差大

中央氣象署表示，今(16)日天氣與昨日類似，不過水氣略增，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨，而其他地區雲量稍增多，不過仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣。

氣象署指出，清晨各地低溫普遍在14到18度，感受偏涼，而白天東半部雲量較多，高溫約23、24度，中部以北可來到24至26度，南部則可達28度，感受溫暖舒適，不過，要留意中南部日夜溫差大，請適時調整穿著；另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全，山坡地農作物請防範寒害。

離島天氣：澎湖多雲，19至21度，金門晴時多雲，14至20度，馬祖晴時多雲，13至17度。

氣象署提醒，東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪出現的機率，海邊活動請多加留意。

氣象署說，目前位於菲律賓東南方海面上的輕度颱風洛鞍(NOKAEN)，預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動，且強度發展不明顯，對臺灣無直接影響。

