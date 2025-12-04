迎風面局部雨 北部、宜花整日偏涼

台北二二八公園





中央氣象署表示，今(4)日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花蓮、台東地區、恆春半島及大台北、中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，今晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點，各地低溫普遍降至15度至18度，白天北部及宜花高溫只有19度至21度，整日感受偏涼，中南部及台東高溫也略降至24度、25度，南北溫差較大，南來北往的朋友應注意氣溫變化。

離島天氣：澎湖晴時多雲，18度至20度；金門晴時多雲，13度至18度；馬祖晴時多雲，12度至15度。

氣象署提醒，東北風偏強，桃園至嘉義、台東沿海或空曠地區、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；基隆北海岸及東北部沿海有長浪發生的機率，沿海活動請注意安全。

