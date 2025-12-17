迎風面短暫雨 新竹以南多雲到晴

中央氣象署指出，今天(18日)東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機會，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在攝氏15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。

離島天氣：澎湖多雲短暫雨，20至22度；金門多雲短暫雨，15至21度；馬祖多雲短暫雨，14至16度。

風力方面，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生的機會，海邊活動請多留意安全；清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，請注意交通安全。 (編輯:柳向華)