迎風面開始下雨！鳳凰颱風外圍水氣移入 3區雨勢越晚越大

[Newtalk新聞] 今(10)日受東北季風和鳳凰颱風外圍環流影響，迎風面降雨機率增高，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，雨勢將愈晚愈加明顯，其是大台北地區及宜花地區雨勢集中、持續且顯著，更有局部豪雨等級以上發生的機會；另外，苗栗至彰化、恆春半島及澎湖有陣風11級以上發生的機會。





「林老師氣象站」指出，今日開始「風雨浪，愈晚愈大！」天氣受東北季風及颱風外圍環流水氣移入的影響，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率增高，雨勢愈晚愈加明顯，目前估計降雨強度在大雨至豪雨等級之間；其中，尤其是大台北地區及宜花地區雨勢集中、持續且顯著，更有局部豪雨等級以上發生的機會。

另外，台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；其中，苗栗至彰化、恆春半島及澎湖有平均風有9級以上或陣風11級以上發生的機會。





各沿海風浪也大，浪高可以來到3至5米左右，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及澎湖也有長浪發生的機會，海邊活動需注意安全。

