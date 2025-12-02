迎風面降雨增 中部以北高山有降雪機會

中央氣象署指出，今日(3日)東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地雲量亦增多，中部以北3500公尺以上高山並有零星降雪的機會，但到了晚上中層水氣有逐漸減少的趨勢。

在氣溫方面，中部以北及東北部、東部氣溫明顯比昨天(2日)下降，北台灣高溫約攝氏19至21度，體感整天涼冷，中部及花東高溫約22至24度，南部高溫可達27度左右，南北溫差較大，南來北往的朋友應注意氣溫變化。這波東北季風預計會影響至週五(5日)，最涼冷的時段就在今夜至明晨，預測西半部及東北部低溫將降至14至16度，花、東約18度，局部沿海空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些，外出應適時增添衣物以免受涼。

廣告 廣告

離島天氣：澎湖陰時多雲，18至22度；金門多雲短暫雨，14至19度；馬祖晴時多雲，13至17度。

由於東北風明顯增強，台南以北至桃園、基隆北海岸、台東沿海或空曠地區、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會，戶外活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊，今天東北季風增強，東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海及台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。 (編輯:柳向華)