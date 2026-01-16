迎風面降雨漸增 西半部及馬祖有局部霧

中央氣象署指出，今天(17日)迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北亦有零星短暫雨，新竹以南為多雲到晴的天氣；溫度方面，各地低溫普遍在攝氏16至19度，白天北部、東半部高溫約22至24度，中南部高溫來到24至27度。

離島天氣：澎湖多雲時晴，19至21度；金門晴時多雲，14至21度；馬祖晴時多雲，13至17度。

東北風偏強，新竹至台南、恆春半島沿海及澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會(黃色燈號)，請注意。

此外，東半部沿海(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有長浪出現的機會，海邊活動請多加留意。

目前位於菲律賓東南方海面上的輕度颱風洛鞍(NOKAEN)，預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動，且強度發展有限，對台灣無直接影響。