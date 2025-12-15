迎風騎行 漫遊港都水岸風光

圖文 / 高雄畫刊

秋日暖陽伴隨著涼爽微風，港灣邊的空氣有著剛剛好的溫度。這時節，最適合來趟水岸自行車旅程，用雙輪探遊港灣，欣賞波光粼粼的水色與沿岸風光。騎累了，還可轉進老字號炒飯店，品嚐熱氣蒸騰的料理補充元氣，最後再以精緻甜點收尾，讓旅程在甜美與幸福的餘韻中緩緩落幕，細細勾勒出高雄的閒適風情。

踩上踏板，沿著自行車道自在馳騁，一路迎著海風，港灣美景就像流動的明信片，令人流連。( 圖／高雄市新聞局，以下同）

港灣騎行的暢快時光

從哈瑪星鐵道園區出發， 沿著自行車道朝高雄展覽館方向前行 ，眼前展開的是一幅舒展悠長的港灣風景畫。這條路，昔日是承載貨運繁忙的第一臨港線鐵道，如今隨城市轉型與輕軌建設，重生為輕盈宜人的綠色廊道。沿途可探訪哈瑪星鐵道園區、棧貳庫、駁二藝術特區、真愛碼頭，跨過愛河灣後繼續前行，高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心依序映入眼簾，一路串聯起港都最具代表性的城市風景。

自行車道沿途港景如畫，尤以高雄流行音樂中心格外吸睛。

騎著自行車探訪哈瑪星鐵道園區、棧貳庫、駁二藝術特區、真愛碼頭，高雄最具代表性的城市風景盡收眼底。

沒有車流喧囂，只有鹹鹹海風伴隨單車的律動。以每小時十五公里的悠閒速度前進，既能感受城市的嶄新氣息，也能細細品味港灣的歷史氣息。偶爾有輕軌列車並行而過，彷彿與城市對話，更增添旅途的趣味。放慢腳步，隨心停靠，把港都古今交融的風景一一收藏。

騎累了就停下來歇歇腳，在導覽地圖前了解昔日港都的歷史建築風華，感受哈瑪星獨有的懷舊魅力與城市故事。

經典炒飯的飽足能量

結束了一段暢快的單車旅程，最適合來一盤熱騰騰的炒飯，為身體補充滿滿能量。「喬品賣炒飯」在地經營逾四十年，現由第二代老闆掌杓。從小耳濡目染的他，對火候與鍋氣的掌握得心應手。鍋鏟翻飛間，米粒粒粒分明、香氣撲鼻，吃到最後依舊乾爽不油膩。

老闆下鍋時手勢輕巧，幾乎看不到翻鍋的誇張動作。

炒飯乾爽不油膩，吃到最後一口，盤底依舊清爽。

招牌牛肉蛋炒飯與蝦仁蛋炒飯香氣濃郁卻不失清爽，是饕客必點的經典選擇。「老闆，我蛋要多一顆，蔥花少一點！」只要一句話，老闆總是爽快應聲，讓每份炒飯都能完美符合個人口味。這份貼心的彈性，讓人嚐到專屬自己的「客製化滋味」，每口都帶著獨一無二的溫度。對剛結束運動的旅人來說，一盤金黃誘人、蛋香四溢的炒飯，不只是填飽肚子，更像一份溫暖的家常慰藉，讓整段旅程在濃郁的香氣與豐富的滋味中，留下最療癒的回憶。

【Info】

喬品賣炒飯

地址：高雄市苓雅區新光路132號

電話：07-3336720

烘焙甜點的幸福收尾

飽餐過後，若想替旅程留下更甜美的記憶，不妨走進「歐拉娜手作烘焙坊」。這家店由兩位主廚共同經營，一位專注歐陸麵包工藝，另一位則擅長甜點設計，兩人將麵包與甜點完美融合，打造出一個充滿溫度的角落。麵包採用自家老麵低溫發酵，口感紮實而富有層次，散發天然麥香。其中「鹽可頌」外酥內軟，是許多顧客的必點；「蘋果香頌」則散發自然果酸與淡淡肉桂香，令人一口接一口。甜點主打季節水果與在地食材，將法式手法融入臺灣風土。「水果戚風蛋糕」與「栗子草莓塔」清爽細膩，更有以茶葉和柚子入餡的創意作品，層層堆疊出豐富的味覺層次。

以減糖少油的方式製作麵包與甜點，突顯天然食材的風味。

午後時分，品嚐一份精緻甜點，便是旅途最柔軟的收尾。

【Info】

歐拉娜手作烘焙坊

地址：高雄市苓雅區新光路58號

電話：07-2693127

FB：歐拉娜手作烘焙坊

IG：歐拉娜手作烘焙坊

當海風漸漸溫柔，陽光映照金色波光，一天的行程悄然落幕。從騎單車的暢快、炒飯的飽足，到甜點的幸福收尾，這趟港灣小旅行，正好為日常添上一抹詩意。

