迎馬年刷新海岸門面 雲林整頓六大漁港全面啟動環境再造

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為迎接馬年到來並回應沿海環境與漁港管理需求，雲林縣政府持續啟動漁港環境清潔與美化行動，針對台子村、金湖、箔子寮、三條崙、台西及五條港等六大重點漁港，系統性推動港區整頓作業。縣府以實際清理行動改善港容景觀，同步兼顧漁民作業安全與海洋生態保護，打造乾淨、有序且更具吸引力的漁港環境，為新年度沿海發展注入嶄新氣象。

雲林沿海漁港長年肩負漁業生產、民生經濟與觀光休憩多重角色，港區環境品質直接影響作業效率與地方形象。縣府指出，此次清潔與美化作業不僅著眼於表面整頓，更聚焦港區長期累積的環境問題，從基礎清潔做起，逐步改善漁港整體管理體質，讓漁港回歸安全、整潔且友善的公共空間本質。

本次行動涵蓋多項重點工作，包括全面清除碼頭及港區周邊垃圾、加強海域漂流廢棄物打撈作業，並同步進行公共設施巡檢與簡易維護，確保照明、動線及相關設施維持正常運作。透過高頻率清理與巡查，降低環境髒亂與安全風險，有效提升港區第一線作業與使用品質。

針對廢棄漁網具與殼貝類長期成為海洋污染隱憂，縣府也於各漁港設置集中暫置區，提供漁民明確回收管道，避免隨意棄置流入海中，造成生態破壞。同時透過現場宣導與說明，強化漁民對廢棄物妥善處理的認知，引導自主回收行為，從源頭減量，逐步建立漁港永續管理的良性循環。

縣府強調，漁港環境改善不僅攸關漁民工作安全與生計，更是提升沿海觀光品質的重要關鍵。乾淨有序的港區空間，讓民眾與遊客在走訪漁村、品嚐在地海鮮時，能更安心地親近海洋、感受漁港文化，也有助於帶動周邊產業與地方活絡，形塑雲林海岸更具競爭力的整體形象。

農業處表示，漁港清潔與美化是縣府長期持續推動的重要工作，未來將結合各項管理與改善措施，深化漁港環境維護機制，朝向兼顧產業發展、環境保護與公共安全的永續漁港目標邁進。縣府也呼籲漁民與民眾共同珍惜港區環境，從日常落實清潔行動，共同守護雲林珍貴的海岸資源。