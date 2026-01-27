迎馬年好運到 侯友宜揭曉新北春聯「馬祥厚運」

（記者陳志仁／新北報導）迎接 2026 馬年，新北市政府今（27）日舉行春聯與福袋發布記者會，市長侯友宜揭曉「馬祥厚運」（馬上好運）春聯及「馬上賺錢」福袋；透過國臺語諧音設計，祝福市民新年好運連連、安居樂業、財運亨通。

圖／新北市政府今（27）日舉行春聯與福袋發布記者會。（記者陳志仁攝，2026.01.27）

侯友宜表示，市府每年都用心設計新北春聯，從過往的「豬福滿滿」到今年的「馬祥厚運」，不僅傳遞新年祝福，也象徵對城市與市民的期許；今年春聯兼具國語與臺語意涵，「祥」象徵吉兆與福氣，「厚運」代表滿滿祝福，臺語諧音則有「馬上好運」之意，期盼市民新的一年「好運馬上來」。

廣告 廣告

今年春聯由新北青年書法家楊承叡與設計師王景民共同創作，融合傳統書法與現代設計元素，展現年節喜氣與文化底蘊；記者會現場，侯友宜並與百歲人瑞沈軏、秘書處長祝惠美及經發局長盛筱蓉一同揮毫寫下「安駒樂業」四字，象徵市政推動如駿馬奔馳，市民在新北安居生活。

秘書處指出，即日起於週一至週五上班時間，市府一樓西側服務台及新北市 29 個區公所同步開放民眾索取春聯；「馬上賺錢」福袋則將配合市政的活動與春節走春行程發送，相關訊息將公布於「我的新北市」官網。

圖／秘書處指出，即日起於週一至週五上班時間，市府一樓西側服務台及新北市 29 個區公所同步開放民眾索取春聯。（記者陳志仁攝，2026.01.27）

此外，「2026 新北年貨市集」將於 1 月 31 日至 2 月 1 日在中和四號公園登場，集結 40 攤年貨業者，並規劃年貨拍賣等活動；同時推出「線上年菜特惠組」，分為 888 元與 2,888 元兩種價位，限量 88 組，將於 1 月 28 日中午 12 點在 KKTIX 平台開放預購，相關資訊可至「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁查詢。

更多引新聞報導

新北通學廊道完成97校 侯友宜：今年拚百校達標

侯友宜彩繪燈籠迎新年 新莊慶元宵傳承百年文化

