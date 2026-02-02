迎馬年新春討好彩頭 銀行贈錢母幸運小物

（中央社記者呂晏慈、蘇思云台北2日電）2026年農曆春節即將到來，各家銀行近期紛紛準備經過金庫加持的發財米、發財水、發財錢母等限量幸運小物贈送給客戶，祝福民眾今年財運旺、鴻運開，在新春伊始討個好彩頭。

由於銀行是聚財之地，許多民眾會特別到銀行取水，象徵蓄集好財運，而各家銀行參考民間習俗，每年春節前會選定吉日，將發財米、發財水等小物放入金庫「加持」，經過祈願祝福後再送入客戶手中，是非常受歡迎的禮品之一。

永豐銀行今天舉行記者會，宣布推出發財水、迎福春聯、聚寶袋及發財糖等「馬年四寶」，規劃將於2月11日至13日於全台125間分行、每日限量發送88瓶發財水，民眾前往辦理換新鈔等各項業務，即可免費領取限量開運小物。

中信銀行表示，預計在2月23日農曆新春開工首日，準備8萬8888份象徵吉祥開運的發財金、發財水、發財米及防詐宣導禮，餽贈來行的財富管理客戶。

凱基銀行則以「躍馬迎春」為主題推出年度限定發財水、發財米，選用台灣優質好米與天然礦泉水，傳遞「粒粒踏實、滴滴順心」的祝福，象徵新年財運向前、順勢開展，致贈財富管理客戶。

此外，第一銀行今天宣布準備發財米、經過金山財神廟過爐加持的發財錢母贈送客戶，預計於2月2日至2月23日發送給符合資格的臨櫃客戶。

第一銀行說明，民眾將發財米帶回家後可擺放在家中財位或辦公桌迎來好財運，也可將發財米放進米缸摻一摻，每天取出一點烹煮食用，象徵滿滿的火馬財氣。（編輯：張均懋）1150202