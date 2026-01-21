迎馬年新氣象！嘉義城隍廟推「好馬吉」錢母吊飾 初三.初四限量發放

為迎接2026馬年的到來，嘉義城隍廟特別推出「馬年吉祥、超越顛峰」錢母吊飾。錢母正面像是一個金牌，中間雷雕一個「吉」字，象徵馬年吉祥，同時也取台語諧音「麻吉」，代表好馬年、好麻吉；背面則刻上「馬到成功」，祝福信眾新的一年事業、財運都很旺。

錢母中間的吉字，取台語諧音「麻吉」，代表好馬年、好麻吉。圖／台視新聞

除了錢母，嘉義城隍廟也找來插畫家，融合傳統信仰與現代設計，推出一系列五路財神公仔，可愛造型預期將造成搶購熱潮。插畫家莊信棠還透露，「我在公仔製作的時候，就直接融入城隍廟的香灰，還有五路財神的香灰在裡面。」

城隍廟還推出推出一系列五路財神公仔。圖／台視新聞

廟方同時推出台灣檜木打造的開運台檜「好馬吉」錢母放大版，限量一百個，擺放在書桌或辦公桌，象徵生意興隆、金玉滿堂，富貴一整年。廟方指出，馬年錢母將在農曆年初三、初四上午，每天各贈送一千五百個，邀請大家到城隍廟走春、拿錢母，好運一路發、福氣馬上到你家。

嘉義／蔡崇梧、呂珮岑、魏珏如 責任編輯／陳俊宇

