迎馬年新氣象 彰化縣府「馬躍騰達」春聯20日起免費索取

農曆春節將至，為與縣民一同迎接2026馬年新氣象，彰化縣政府特別印製寓意吉祥的「馬躍騰達」新春春聯，傳遞縣長王惠美及縣府團隊對縣民的誠摯祝福。春聯自民國115年1月20日起開放免費索取，民眾可至縣府1樓服務中心，以及各鄉鎮市公所、戶政事務所、環保局、稅務局、文化局等服務台領取，數量有限，送完為止。

縣長王惠美表示，感謝全體縣民於2025年對縣政的支持，縣府團隊持續推動交通、產業及都市計畫三合一發展策略，回應城市成長與生活需求，致力打造世代宜居、永續發展的美好彰化。春聯是春節重要的文化象徵，蘊含迎新、祝福與祈福的傳統意涵，也象徵新的一年開門迎好運、抬頭見光明，為家戶增添濃厚年節氣氛。

本次春聯特別邀請在地書法名家吳肇勳老師揮毫書寫，以「馬躍騰達」為題，寓意縣民在新的一年如駿馬奔馳、奮發向上，不論事業、家庭或生活皆能持續精進、蓄勢而發。作品筆勢奔放而不失典雅，融合傳統文化與現代意象，象徵百業興旺、運勢通達。縣府期盼藉由馬年勇往直前的精神，凝聚縣民向心力，帶動彰化持續蓬勃發展，共同實現「美好彰化、希望城市」的願景。

