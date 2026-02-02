迎馬年暖心鉅獻！ 白馬窯業攜手作家貝果推出繪本《小飛馬羽兒》傳遞勇氣力量

馬年閱讀首選！《小飛馬羽兒》繪本正式上市，白馬窯業邀請家長與孩子一同開啟充滿勇氣的探索之旅。

迎接馬年到來，白馬窯業再度跨界藝文，攜手知名繪本作家貝果，正式推出「白馬寶寶系列繪本」第三冊——《小飛馬羽兒》。本作延續系列一貫的溫暖筆觸，以「勇氣與友誼」為題，成為今年馬年最受矚目的親子共讀首選。

以溫柔陪伴轉化為勇氣，探索孩子的情感成長

在成長的過程中，孩子難免會面臨害怕與猶豫。繪本《小飛馬羽兒》透過主角白馬寶寶與小飛馬羽兒的相遇與互動，將抽象的「勇氣」具象化。故事細膩地描繪出：勇氣並非天生具備，而是在愛與陪伴的過程中，一點一滴累積而成的正向能量。

白馬窯業表示，本次與貝果老師的再度合作，特別強調情感層次的堆疊，希望透過清新細膩的畫風，引導孩子在閱讀中建立自信，學習如何面對挑戰，並體會友誼的珍貴。

深耕美學教育，白馬窯業展現品牌溫度

「白馬寶寶系列繪本」自推出以來，始終堅持從孩子的視角出發，關注品格培養與情感連結。身為磁磚產業領導品牌的白馬窯業，長期以來致力於推廣生活美學，此次適逢馬年，將品牌象徵化作充滿溫度的文字與圖畫，展現出企業對於文化傳承與下一代教育的深厚關懷。

各大通路搶先上市，陪伴孩子自信起飛《小飛馬羽兒》不僅是一本適合親子共讀的繪本，更是送給孩子最有意義的馬年禮物。白馬寶寶系列繪本第三冊現已正式上市，可至博客來、金石堂、誠品等各大書店選購，與孩子一同在閱讀中探索勇氣的真諦。

